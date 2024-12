El padre de Verstappen advirtió a Red Bull sobre la posibilidad de perder a Max: "No se puede ser optimista"

Max Verstappen ganó su cuarto campeonato mundial de pilotos en la Fórmula 1 en este 2024, todos de forma consecutiva, todos con Red Bull. Sin embargo, la lealtad del campeón con la marca sólo seguirá firme si pueden proveerle un auto ganador.

Y no es una movida de la prensa para desestabilizar a la marca austríaca, sino que sale de la boca del propio Max, Jos Verstappen, también piloto de Fórmula 1 en su momento. Jos anticipó lo que podría pasar y advirtió a Red Bull sobre las chances reales de perder a Max en el futuro cercano.

“Red Bull debe construir un auto que ya no sea tan difícil de manejar”, expresó Jos Verstappen. “Si miras la segunda parte del 2024, no se puede ser optimista. Red Bull tiene una gran tarea por delante para el 2025”, detalló, sobre las dificultades que tendrá la escudería contra los crecimientos de McLaren y Ferrari este último año.

Verstappen tendrá competencia de Norris, Leclerc y compañía, que iniciarán con mejor auto que él. IMAGO

Max Verstappen tiene contrato hasta 2026, pero su padre explicó que eso no asegura que vaya a seguir con la marca: “Su objetivo es ganar carreras. Si siente que ya no es posible hacerlo en Red Bull, un cambio no está fuera de las posibilidades”, sentenció.

Verstappen fue el mejor piloto en 2024 y un justo campeón

Red Bull fue capaz de darle el mejor auto de la parrilla a Max Verstappen durante la primera mitad de la temporada. Pero la evolución de McLaren y Ferrari claramente superó las prestaciones del RB20 que le dieron a Max durante la segunda parte y por ello ambas escuderías terminaron por delante de la marca austríaca en el campeonato de constructores.

El RB20 fue el mejor auto en la primera mitad de la temporada, más no en la segunda. IMAGO

Sin embargo, Verstappen hizo carreras y clasificaciones espectaculares en la segunda parte de la temporada que terminaron dándole el título de pilotos de igual forma. Su victoria en Brasil fue la mayor de las hazañas en este 2024, campeonato en el que terminó con ocho Pole Position, nueve victorias y 14 podios para sumar 437 puntos en total.

El 2025 no lo iniciará con esa ventaja de auto, o al menos no parece que así vaya a ser, por lo que será aún más desafiante para él en su búsqueda de un quinto título mundial.

