Marko confirmó que Checo Pérez cobró millones de Red Bull para dejar de ser piloto del equipo

Tras 14 temporadas ininterrumpidas corriendo en Fórmula 1, Sergio Pérez no integrará la plantilla de pilotos de la máxima categoría del automovilismo mundial en 2025, luego de llegar a un acuerdo con Red Bull Racing para hacer lugar a Liam Lawson como compañero de equipo del tetracampeón Max Verstappen.

Pero no hay mal que por bien no venga, porque el mexicano no solo continuará trabajando para la escudería austríaca y en consecuencia cobrando un sueldo, sino que además se embolsó una auténtica fortuna por dejar su asiento libre para la llegada de otro piloto.

Fue Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, quien se encargó de confirmar que hubo un resarcimiento millonario para Sergio Pérez. “En el marco de los contratos se ha encontrado un resultado aceptable para ambas partes”, dijo en diálogo con Sport.de.

Y al ser consultado específicamente sobre si dejar sin asiento al mexicano para la temporada 2025 había costado a la escudería unos cuantos millones, confirmó: “Estamos en la Fórmula 1, sí”.

El nuevo rol de Checo Pérez en Red Bull

Christian Horner, jefe de equipo en Red Bull, había sido el encargado de confirmar días atrás que aunque fuera de la nómina de pilotos Checo Pérez seguiría vinculado y trabajando para el equipo al que arribó en 2021.

“Ha tenido un año realmente duro. Nos sentamos la semana pasada y decidimos que era lo correcto tanto para él como para nosotros. Simplemente dar un paso atrás, bajarse del auto, tomarse un tiempo con su familia y pensar en lo que le gustaría hacer”, comenzó diciendo.

Y confirmó: “Checo seguirá involucrado con el equipo, y estará haciendo algunos eventos de exhibición con nosotros el próximo año. Era lo correcto para él porque ya no lo disfrutaba, estaba recibiendo demasiada presión y expectativa, cada fin de semana era un examen”.