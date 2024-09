Franco Colapinto firmó un histórico octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino llevó a su FW46 a los puntos para Williams y se convirtió en el primer piloto de dicha nacionalidad en sumar en la Fórmula 1 en 42 años, lo cual generó su emoción.

Colapinto describió el resultado como “un sueño hecho realidad”, en diálogo con los medios luego de la carrera. Luego, prosiguió a charlar sobre la importancia del resultado y sobre lo que fue la carrera como tal. “Muy feliz por el octavo puesto, es un sueño hecho realidad. Este fin de semana realmente fue increíble“, expresó.

“Estoy contento, fue una carrera muy positiva. No sé si esperaba llegar en los puntos, no se si esperaba llegar en el mismo lugar teniendo a Lando [Norris] atrás, a Lewis [Hamilton] atrás“, admitió Colapinto. “Pensamos que iba a ser muy complicado llegar en los puntos pero bueno, tener a los dos autos dentro del top ocho es una locura.”

Colapinto agradeció al equipo por el trabajo el viernes. IMAGO

Franco también destacó el trabajo de los mecánicos de Williams, que el viernes recuperaron el monoplaza en tiempo récord tras su accidente en la FP1. “Estoy muy feliz, muy feliz con el equipo que arregló el auto que rompí en la FP1, hicieron un montón de trabajo y dio sus frutos. Feliz por ellos, pero es sólo el comienzo“, destacó.

La carrera desde la mirada de Franco Colapinto

Una buena largada, gran administración de los neumáticos y unas últimas vueltas en las que no sólo mantuvo detrás suyo a Lewis Hamilton, sino que atacó y recuperó la posición que le había quitado Nico Hülkenberg. La carrara de Colapinto fue impresionante, y el propio piloto argentino la explicó en su charla con los medios.

“Creo que se notó, me falta administrar. No pude meter nunca las gomas duras en temperatura y yo no me daba cuenta. El equipo me pedía managment de las ruedas, y yo iba tranquilo, tratando de no gastarlas de mas”, relató Colapinto. Y explicó: “Tenía mucho graining, no giraba de adelante y tenía que rotar con el acelerador. Pero cuando me pidieron que aprete y deje de hacer lift and cost, se sintieron mucho más fuertes, lo que me ayudó a mantener a Lewis atrás.”

La administración de los neumáticos de lo más complicado de la carrera para Colapinto. IMAGO

Hablando sobre el hecho de tener al siete veces campeón mundial en sus espejos, Colapinto reconoció que rápidamente hubo un nuevo objetivo para él en la carrera: “Fue una locura, cuando lo vi atrás pensé en intentar mantenerlo atrás toda la carrera. Por lo menos, aunque no sumase puntos ya era un logro pero bueno, al final se pudo sumar así que muy feliz.”

Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El Gran Premio de Azerbaiyán ya es historia, y aunque se celebrará lo sucedido en Bakú, Franco Colapinto ya debe empezar a pensar en otro gran desafío. El próximo fin de semana del 20. 21 y 22 de septiembre, la Fórmula 1 viaja a Singapur, para enfrentar el desafío que representa el Circuito Urbano de Marina Bay.