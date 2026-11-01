En plena carrera, Franco Colapinto festejó el triunfo de Boca en el Superclásico ante River

El piloto argentino preguntó cómo había terminado el partido, Stuart le contó el resultado y él no se contuvo.

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con gol de Lautaro Di Lollo y tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, el Xeneize se quedó con el Superclásico del fútbol argentino. Al mismo tiempo, Franco Colapinto estaba en plena carrera y reveló cómo se enteró del triunfo.

Franco Colapinto, con la camiseta de Boca Juniors. (Getty Images)

Durante lo ocurrido en el Gran Premio de México, el piloto argentino tenía que estar concentrado en sus acciones, pero también tenía la mente puesta en el partido. De hecho, terminó octavo cuando flameó la bandera a cuadros, pero hay que resaltar que podría ser séptimo a raíz de que Oscar Piastri tiene altas chances de recibir una fuerte sanción.

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Lo cierto es que Colapinto preguntó cómo salió el partido en plena carrera. Como no podía ser de otra manera, el pilarense necesitaba saber el resultado y por la radio consultó: “¿Cómo salió Boca?”. En ese preciso momento, Stuart, su ingeniero de pista, le respondió: “Ganó 1-0“. Inmediatamente después, Franco festejó y soltó: “¡Vamos!”.

Franco Colapinto, con la camiseta de Boca y en La Bombonera. (Getty Images)

Luego, ya una vez finalizada la carrera, el corredor de Alpine pudo hablar más relajado sobre el Superclásico, que tan enfocado lo tenía. De hecho, cuando habló en zona mixta, una periodista le dijo ‘Ganó Boca’ y cuando quiso continuar con la pregunta, él la interrumpió. En vez de dejar que termine con la consulta, el argentino aclaró: “Ya sé“.

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Pocos segundos más tarde, el reconocido hincha fanático de Boca reveló cómo se dio la situación. “Me dijeron cuando hubo bandera roja“, confesó el piloto. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Por eso pusieron bandera roja, para contarme, je“, soltó con ironía. Y por último agregó: “Yo estaba tipo ‘¡Vaamooo!‘”.

"YA SÉ, ME DIJERON CUANDO FUE LA BANDERA ROJA…", Franco Colapinto MUY FELIZ por el triunfo de Boca en el Superclásico.



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Posiciones del Gran Premio de México 2026

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) – CAMPEÓN Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Isack Hadjar (Red Bull) Ryō Hirakawa (Haas) Alexander Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Audi) Checo Pérez (Cadillac) Arvid Lindblad (Racing Bulls) – DNF Oliver Bearman (Haas) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF