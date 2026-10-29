Se viene un fin de semana de revancha para Colapinto: debe sumar puntos y cortar con la mala racha

En el Gran Premio de México, el argentino no tiene margen de error: necesita recuperar la confianza y sumar la mayor cantidad de puntos posible.

Se viene otro fin de semana de Fórmula 1. Nos metemos de lleno en el Gran Premio de México, donde seguramente coronaremos a un nuevo campeón. Kimi Antonelli necesita muy poco para lograrlo: si termina entre los nueve primeros en la carrera, no dependerá de ningún otro resultado y va a ser el campeón más joven en la historia de La Máxima.

Por su parte, para Franco Colapinto tiene que ser un fin de semana de revancha. Tiene que ser un fin de semana de terminar la carrera, de sumar puntos, de cambiar sensaciones y de cerrarle la puerta a esta mala racha que viene viviendo, con tres abandonos en cuatro carreras. No le había pasado esto en su historia en la Fórmula 1, ya que, de hecho, venía siendo piloto de toda la grulla con la seguidilla más larga de grandes premios terminados.

En definitiva, si hay algo que garantizaba Colapinto, era maximizar lo que le daba el auto y terminar las carreras. Si se podía, sumaba puntos. Y, si no, peleaba hasta donde el auto le permitiera. Ahora se ha metido en esta mala racha y tendrá que salir este fin de semana en México. Esa es la prioridad y, para salir, debe encontrar la posibilidad de pelear por los puntos.

Otra vez se va a vivir la carrera y la pelea por ese quinto lugar de campeonato de constructores. En condiciones normales, parece que Racing Bulls ya le ha sacado una diferencia bastante grande a Alpine, pero el automovilismo no es un deporte que respete mucho las condiciones normales. Y la escudería francesa debe estar lista para pelear ante cualquier escenario o imprevisto que se presente.

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No es un detalle menor que, este fin de semana, Colapinto va a tener la desventaja de no estar en la primera tanda de entrenamientos. El equipo debe cumplir con el reglamento que dice que cada auto tiene que ser entregado a un piloto emergente en dos tandas de entrenamiento número uno a lo largo de la temporada. Esto hace que Franco arranque en México un paso por detrás.

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Después, el auto se debe comportar bien en un contexto de una pista que tiene una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esto último hace que el aire sea más liviano y que el auto reciba menos carga aerodinámica y menos peso por parte del aire. Entonces, vamos a ver a todos los monoplazas con sistemas de refrigeración y con branquias bien abiertas para que les entre el aire.

Sintetizando, Colapinto tiene que pelear otra vez por puntos. El objetivo tiene que ser el mismo: cortar la racha, no cometer errores, recuperar la confianza con el auto y hacer una buena carrera. Creo que, por las condiciones de la pista, por el motor y por todo el contexto que se presenta, puede ser un circuito que haga sentir cómodo al argentino.

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos George Russell (Mercedes) – 242 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos Lando Norris (McLaren) – 211 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos