La Fórmula 1 suma un nuevo sudamericano: Esteban Ocon será reemplazado por Rafael Camara en Haas

El equipo estadounidense confirmó al brasileño Rafael Camara como uno de sus pilotos para 2027. Solo quedan dos plazas por confirmarse en la parrilla del próximo año.

En los días previos a la carrera que se disputó en Malasia, pero que llevó del nombre del GP de Bahréin, se confirmó que, de mínima, habría un cambio en la parrilla de la Fórmula 1 para el 2027. Es que, mientras varios equipos apostaron por repetir sus duplas, como el caso de Alpine con Franco Colapinto y Pierre Gasly, en Haas optaron por prescindir de Esteban Ocon para la próxima temporada.

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El francés llegó justamente desde Alpine en 2025, pero dos temporadas más tarde decidieron, de común acuerdo, que lo mejor era dividir sus destinos. Este jueves, a una semana del Gran Premio de Estados Unidos, el equipo con sede en Carolina del Norte confirmó a su reemplazante.

Ya con Colapinto y Gabriel Bortoleto como representantes sudamericanos, y la cuota de Checo Pérez para sumar a Latinoamérica, en Haas también habrá un piloto de este lado del charco: el brasileño Rafael Camara.

Nacido en Recife en 2005, el joven es parte de la academia de Ferrari y es un verdadero talento que ya demostró sus condiciones en la Fórmula 3 y Fórmula 2. En F3 fue campeón en 2025 representando a Trident, y en F2 es el actual líder del campeonato a falta de dos carreras, siendo el piloto estrella de Invicta Racing.

BREAKING: Haas have confirmed Rafael Camara will join the team in 2027 on a multi-year deal#F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/G1y4gyGo9d — Formula 1 (@F1) October 15, 2026

Casualidad o no, el camino de Camara hasta la Fórmula 1 fue idéntico al de Bortoleto: campeón en Fórmula 3 con Trident e inminente título de Fórmula 2 con Invicta. La diferencia principal radica en la escudería que representarán, ya que Bortoleto apareció en Kick Sauber -hoy Audi- y Camara estará en Haas, siendo compañero de equipo de Ollie Bearman.

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Hay 10 duplas confirmadas para 2027: resta Racing Bulls

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Cadillac: Valtteri Bottas y Checo Pérez.

Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Lecrec.

McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris.

Mercedes: Kimi Antonelli y George Russel.

Red Bull: Max Verstappen y Isack Hadjar.

Williams: Carlos Sainz y Alex Albon.

Haas: Ollie Bearman y Rafael Camara.

Racing Bulls: A CONFIRMAR X2

Cronograma del GP de Estados Unidos de la F1