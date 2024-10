Franco Colapinto: el cambio de regla que se implementará en la Fórmula 1 para 2025

La lucha por el título de la Fórmula 1 entre Max Verstappen y Lando Norris sigue generando polémica. La maniobra entre ambos pilotos en el Gran Premio de los Estados Unidos , en Austin, no ha sido el único escándalo durante el último fin de semana. Ahora, trascendió una decisión de parte de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que impactará para la temporada 2025 . Buscará terminar con estos inconvenientes que han surgido producto de esta pelea y con alguna queja que involucró recientemente al argentino Franco Colapinto .

Según revelaron varios medios, entre ellos la BBC, la Fórmula 1 dejará de otorgar un punto para el campeonato al piloto que realice la vuelta más rápida de un Gran Premio. La decisión la tomó el Consejo Mundial del Deporte Automovilístico, organismo dependiente de la FIA, aunque sin brindar mayores precisiones respecto a los motivos.

La noticia trascendió durante el fin de semana del Gran Premio de los Estados Unidos. Precisamente, en la carrera anterior, en Singapur, hubo polémica con el punto por la vuelta rápida cuando Daniel Ricciardo, piloto de RB (Racing Bulls), le quitó ese tanto al aspirante al título Lando Norris.

RB tiene como dueño a Red Bull y, por supuesto, este punto generó todo tipo de especulaciones debido a que Norris perdió un punto en la lucha por el título con Verstappen (piloto de Red Bull). Tras el GP de los Estados Unidos, el neerlandés tiene 354 puntos y le lleva 57 de ventaja al británico .

La polémica del punto por la vuelta rápida llegó a Franco Colapinto, Esteban Ocon y la lucha Williams vs. Alpine

Así como el punto por la vuelta rápida en carrera generó cierta controversia en la lucha por el título de pilotos de la Fórmula 1, se dio cierto resquemor en Austin con la postura del equipo Alpine de pedirle a Esteban Ocon que le saque el punto por vuelta rápida al argentino Franco Colapinto, de Williams.

Esteban Ocon, piloto francés de Alpine (IMAGO / Eibner).

Ocon, a falta de pocas vueltas para el final del GP de los Estados Unidos, entró a pits para que su monoplaza lleve neumáticos blandos e ir a buscar el récord de vuelta que poseía en ese entonces Colapinto. Esto fue una decisión de la escudería Alpine a fin de evitar que Williams se le escape en el campeonato de constructores.

Cada puesto en dicho campeonato representa un monto millonario que cada escudería ganará en función de donde termine la temporada. Actualmente, Williams (17 puntos) le lleva una ventaja de cuatro unidades a Alpine (13), por lo que si Ocon no hubiese buscado la vuelta rápida, la diferencia habría quedado en seis puntos. La lucha es por el octavo lugar del torneo de constructores.

Colapinto, luego de que Ocon le quitó la vuelta rápida, no dudó en reaccionar. “Hubiese tenido la vuelta rápida si no me la sacaba este, el francés (por Ocon). Pero bueno, una pena. Qué me la devuelva. ¿Para qué entra a boxes? Andar gastando caucho al pedo para nada. Que cuiden el planeta“, tiró en una entrevista post-carrera en ESPN.

Ocon, quien dejará Alpine para pasar a Haas en 2025, opinó sobre esta decisión de equipo. “Es una batalla por todo al final y un punto es un final en el top 10, así que es muy importante. Lo lamento por él porque lo merecía, para ser justo, pero así es como es“, consideró a varios medios.

¿Qué dijo Lando Norris sobre la polémica por la quita del punto por vuelta rápida?

Antes del GP de los Estados Unidos, Lando Norris fue consultado por esta decisión que tomó la FIA sobre la quita del punto por vuelta rápida. “No sé por qué lo hicieron. Me gusta cómo está ahora, hay una oportunidad de ir por otra cosa. Pagas el precio por arriesgarte si tu parada en pits sale mal o algo así”, dijo. Y agregó: “Si se trata de algo como Singapur (lo que hizo Ricciardo), es lo correcto, pero no creo que la gente deba cambiarlo sólo por Singapur”.