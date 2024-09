Un nuevo Gran Premio de la Fórmula 1 se está disputando este fin de semana en el circuito callejero de Marina Bay, Singapur. Y si bien este sábado a Franco Colapinto le tocaba participar de la clasificación, se tomó el tiempo para someterse a un desafío de la periodista Christine GZ, y se ganó un piropo en el proceso.

Colapinto se sentó con la periodista de DAZN frente a una computadora y se sometió a un desafío, en el cual debía reconocer a personas cercanas a él por una parte de su físico. Personalidades reconocidas para Colapinto como Bizarrap, Juan Roman Riquelme, Juan Manuel Fangio o hasta su propio padre aparecieron.

Sin embargo, el detalle estuvo cuando apareció Fernando Alonso, en una vieja foto que se habían tomado Colapinto y el español. “Mira que pibes los dos…“, expresó Colapinto con algo de nostalgia. “Ibais guapos eh“, destacó Christine. “Yo iba más guapo que Fernando“, le retrucó el argentino.

El juego entre Franco Colapinto y Christine GZ

No es el primer cruce entre Colapinto y Christine

Desde su llegada a la Fórmula 1, el piloto argentino y la periodista española han tenido varios cruces que muestran una gran química entre ambos. Desde el “tenía ganas de que me hagas una entrevista” de Colapinto en Monza, a lo sucedido el fin de semana pasado en Bakú.

Desde que Colapinto está en F1, han tenido ya varios cruces divertidos.

Christine destacó que vio a Juan Fossaroli llorando luego del paso de Colapinto a la Q3 y el argentino no dejó pasar la oportunidad para ponerla en el centro de la cuestión. El cruce se dió así: “¿En serio? ¿Vos no lloraste?“, soltó el argentino. “¿Yo? Muchísimo“, retrucó Christine. “A mi me contaron que a vos se te cayó una lagrimita“, bromeó el piloto. Ya tentada, la periodista expresó: “Me vas a liar, tonti. De verdad“.