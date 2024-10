Una de las grandes misiones que tiene el Gobierno argentino en materia deportiva es lograr una carrera de la Fórmula 1 en el país. El secretario de Ambiente, Deporte y Turismo, Daniel Scioli, ya había hablado al respecto y ahora confirmó que va por todo. Confirmó una reunión para el próximo mes con autoridades de la FIA para lograr tal cometido, apoyado en el impacto que generó Franco Colapinto con su aparición en el Campeonato Mundial.

En una entrevista con Radio Mitre, Scioli confirmó que el 1 de noviembre tendrá una reunión con dirigentes de la FIA, Liberty Media (quien opera el Campeonato Mundial) y el Automóvil Club Argentino (ACA). Esto se dará en el marco del Gran Premio de Brasil, en el histórico circuito de Interlagos.

“Tenemos una reunión programada en San Pablo por el tema de la Fórmula 1. La Argentina está preparada para traerlo, con inversiones privadas. Le vamos a plantear por qué tienen que venir al país, además de la importancia de Franco Colapinto“, informó el secretario de Deportes argentino.

Para lograr que Argentina tenga un Gran Premio de la Fórmula 1, Scioli confirmó que ya hay gestiones y garantizó que la inversión privada cubrirá todos los gastos necesarios. “Vamos a avanzar porque en Argentina se dan las condiciones, a través de la inversión privada, de poder cubrir los gastos y la logística que demanda un evento de repercusión mundial y de generación de trabajo“, aseguró.

El impacto de Franco Colapinto, clave para buscar el Gran Premio de Argentina en la Fórmula 1, según Daniel Scioli

El funcionario argentino, ex vicepresidente de la Nación, destacó el impacto que está causando Franco Colapinto, aunque también hizo hincapié en que si no continúa en la categoría para 2025 no será problema para buscar la carrera de Argentina en la Fórmula 1.

aDaniel Scioli, secretario de Ambiente, Deportes y Turismo (IMAGO / NurPhoto).

“Ustedes ya saben el furor que está causando Colapinto, lo que ha impactado esto en mucha gente joven que volvió a acercarse a la F1 a través de las redes sociales“, indicó. Y añadió: “Estoy convencido de que, por la destreza deportiva, por su carisma, va a tener oportunidad de desarrollar una carrera en la Fórmula 1 con todo lo que significa en los argentinos”.

“Va más allá de Colapinto la Fórmula 1. El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires se está modernizando. Los privados quieren cubrir todos los gastos para que este evento venga al país. Además de una fuerte inversión del Gobierno de la Ciudad”, explicó respecto al fuerte interés que hay por tener ese Gran Premio.

¿Para cuándo se podría lograr el Gran Premio de Argentina de la Fórmula 1?

La intención de Scioli de buscar el Gran Premio de Argentina no será para el corto plazo. Eugenio Breard, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA), confirmó en una entrevista con Carburando que hay negociaciones para que la Fórmula 1 llegue al país. Hay puntos a favor y otros en contra para que se puede dar.

“La verdad es que sí, estamos trabajando para el 2027. En la reunión que tuvimos con Daniel (Scioli) definimos que si el país sigue yendo por este camino, la Ciudad de Buenos Aires avanza como lo está haciendo y se pueden llevar a cabo las obras en el autódromo, más la frutilla del postre que sería tener en la grilla a un piloto argentino, ahí recién se darían todas las condiciones para volver a tener un Gran Premio de Fórmula 1″, dijo.

En resumen, los puntos a favor para que se pueda dar el GP de Argentina es el furor del país por la Fórmula 1, pero también el tema logístico, ya que la cercanía con el circuito de Interlagos podría permitir una carrera para la época de octubre/noviembre. En tanto, en contra está la actualidad del Autódromo Óscar y Juan Gálvez, del que deben realizarse varias obras.