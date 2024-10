Juan Pablo Montoya es uno de los ex pilotos de Fórmula 1 que sigue de cerca toda la actualidad de este campeonato mundial. Supo estar en escuderías importantes como McLaren y Williams, por lo que conoce a fondo todo lo que se vive dentro de la categoría y también está al tanto de todo lo que se comenta en el paddock. En relación a esto, habló sobre el futuro de Franco Colapinto y qué debería pasar para que pueda correr en Sauber en 2025.

Recientemente, Montoya, en su podcast para AS Colombia y W Radio, había descartado a Colapinto para Sauber no porque no esté capacitado para el asiento, sino porque las necesidades de esta escudería pasan por otro lado. En este sentido, había dado como candidato para ser compañero de Nico Hulkenberg a Valtteri Bottas.

“En este momento, lastimosamente, no necesita un piloto joven ni rápido. Necesitan consistencia y alguien que les ayude a desarrollar el auto. A no ser que tengan la mentalidad de querer crecer con el piloto joven y estar cómodos con que pueda cometer errores, es muy difícil”, fue el argumento del colombiano hace unos días.

Juan Pablo Montoya explicó qué debe pasar para que Sauber firme a Franco Colapinto

Ahora, nuevamente fue consultado por Colapinto y volvió a insistir en que ve “difícil” la posibilidad de que Sauber lo firme para la próxima temporada. Aunque, para explicarlo, fue más al detalle por la situación que vive hoy con el equipo Williams y la necesidad que tienen desde la escudería que se convertirá en Audi en 2026.

“Lo complicado es que, si eres Sauber, vas a contar con alguien que puedes tener por dos años. No creo, lo veo difícil. Si Williams lo suelta del todo y la prioridad la tiene Audi si se quiere quedar con él y la segunda prioridad fuera Williams, lo harían. Pero no creo que Williams deje a Colapinto por dos años y que Audi gaste la plata para formarlo como piloto y lo dejara irse nuevamente. A no ser que haya algo económico por detrás que uno no sepa”, explicó Montoya.

Juan Pablo Montoya, ex piloto colombiano de F1 (IMAGO / Beautiful Sports).

Para el bogotano, ganador de siete carreras en la F1, Sauber necesita de alguien que pueda tener sin problemas a futuro, algo que choca contra los intereses de Williams. Es que desde esta escudería británica apuestan por el futuro del piloto argentino y quieren seguir teniéndolo bajo contrato, pero que continúe con su desarrollo dentro de la Fórmula 1. Este conflicto de intereses entre ambas escuderías harían imposible esta posibilidad.

“Son dos equipos que no tienen mucho en común. No veo el motivo de poner a Colapinto y hacerlo crecer a costas de que cuando haga todo perfecto se lo lleve Williams, no le veo sentido”, opinó. Aunque, dio una posibilidad de lo que tendría que pasar para que en Sauber se decidan por el argentino. “A no ser que Williams pague el salario de Colapinto y todos sus gastos y que a Audi no le cueste. O que Williams pague por tener a Colapinto allá“, tiró.

Sin embargo, acá hay otro punto y es que también se debe poner en cuestión a los otros candidatos al asiento de la escudería suiza. “Entonces, ahí tienes que pensar en lo que Williams pueda pagar y lo que Colapinto pueda llevar, contra lo que (Gabriel) Bortoleto pueda llevar o contra lo que sería mantener a (Valtteri) Bottas“, comentó.

Juan Pablo Montoya reiteró sus elogios a Colapinto: “No tengo nada contra Franco”

El análisis de la situación de Sauber no va en detrimento sobre las cualidades de Franco Colapinto, a pesar de que no lo considera para que esté en ese equipo como piloto para 2025. En la charla, habló sobre su propio análisis en donde recalcó que es objetivo y volvió a hacer énfasis en los elogios hacia el argentino.

“La gente quiere oír solo buenas cosas. Pero realmente hay que decir todo como es, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Franco hizo un súper trabajo y no le quito eso para nada. Pero no voy a salir a decir que es el único que se merece la butaca de Sauber o que Williams debería cancelar el contrato de Carlos Sainz para que Franco se quede. Al revés, dije que Franco hizo tan buen trabajo que puso a pensar al compañero que tan bueno es, que tan bueno es Alex (Albon), que tan buena es la gente que hay en la Fórmula 1 contra los que vienen“, explicó.

Y agregó: “Se merece la silla de Sauber, sí, pero Bortoleto también. Y la opción más lógica para mí es quedarse con Bottas un año más o, si quieren jóvenes a futuro, tomarlo de una vez. Pero, ¿vas a tomar a Bortoleto con un contrato de tres o cinco años con opciones o a alguien en dos años ya sabés que lo vas a perder porque Williams lo quiere? No tengo nada contra Franco, pero digo las cosas como son“.