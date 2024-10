El ex piloto colombiano de la Fórmula 1 habló sobre el argentino, pero lo descartó como posibilidad para que vaya a Sauber. Acá sus declaraciones.

Juan Pablo Montoya conoce el mundo de la Fórmula 1 y sigue dentro de él, pese a que no forma parte de ninguna escudería. Supo dejar grandes recuerdos en Williams y McLaren, además de lograr siete victorias entre 2001 y 2006. Ahora, al margen, se ha convertido en palabra autorizada para hablar sobre la categoría. En este caso, tuvo un elogio para con el argentino Franco Colapinto, pero lo descartó para que llegue a Sauber (Audi).

Montoya, quien recientemente retornó a la categoría NASCAR para correr en Watkins Glen, habló con el diario AS en su columna sobre la actualidad de la Fórmula 1. Por supuesto no se escapó de los comentarios sobre una de las grandes apariciones, Franco Colapinto.

El colombiano elogió al nacido en Pilar, al mismo tiempo que destacó a esta nueva generación de pilotos que está emergiendo en la Fórmula 1, lo que pone en peligro a los experimentados.

Colapinto, en el Gran Premio de Singapur (IMAGO / NurPhoto).

“Colapinto es muy buen piloto, hizo un gran trabajo y aprovechó al máximo la oportunidad. De repente nos preguntamos: ¿Albon no es tan bueno? ¿Tenemos que mirar más a los jóvenes? ¿Si Antonelli le gana siempre a Russell tambaleará?”, llegó a decir.

Para Juan Pablo Montoya, Colapinto no es opción en Sauber (Audi)

A pesar de estos elogios para Colapinto, Montoya no cree que sea una opción viable para llegar a Sauber (Audi), contradiciendo a lo que dijo recientemente James Vowles. En una entrevista con el Wall Street Journal, reconoció que hay una negociación para que el joven argentino sea cedido a préstamo por dos años a esta escudería.

Pero, el colombiano cree que la necesidad que tiene Audi no amerita un piloto como Colapinto. “En este momento, lastimosamente, no necesita un piloto joven ni rápido. Necesitan consistencia y alguien que les ayude a desarrollar el auto. A no ser que tengan la mentalidad de querer crecer con el piloto joven y estar cómodos con que pueda cometer errores, es muy difícil”, opinó.

En este sentido, Montoya no consideró un nombre propio para ese asiento, aunque sí valoró a Valtteri Bottas como opción, más allá de lo que ha sido esta temporada. “Ha ganado carreras, ha hecho cosas buenas, es complicado estar motivado con este auto“, tiró.

“La pregunta es si quieren un piloto joven ya o dentro de cinco años. Es muy difícil para el piloto joven entrar a un equipo como Audi porque cuando vayan mal, el primer culpable es el piloto”, agregó.

Las negociaciones que tiene Sauber por su segundo piloto para 2025 y qué pasa con Franco Colapinto

Durante la mencionada entrevista, Vowles dio a conocer que pretende que Franco Colapinto siga formando parte de la escudería Williams, pese a la intención de que corra para Sauber. “Para transparentar, quiero decir que estamos en conversaciones para ver si ese es un camino para él y pudiera estar en la parilla con ellos por dos años“, reveló. “Franco siempre será parte de la academia y nuestro programa, de alguna forma. Porque esa es una de nuestras fortalezas, invertir en la academia”, añadió.

Sin embargo, aún no hay nada confirmado al respecto. Sauber todavía debe definir qué es lo que pretende para 2025 y también a futuro, una vez que se convierta en Audi. También mantienen conversaciones con Valtteri Bottas, según Motorsport y la opción del brasileño Gabriel Bortoleto aún sigue sobre la mesa.