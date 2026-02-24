Max Verstappen: “Me veo cerca del retiro, estas nuevas regulaciones no ayudan a extender mi carrera”

Desde que inició el año, Max Verstappen ha empezado a hablar con mayor frecuencia de un eventual retiro de la Fórmula 1. A sus 28 años, el tetracampeón del mundo reconoció que ya lleva más de una década corriendo y que no quiere hacerlo por siempre. Y fue muy abierto con su más reciente declaración al respecto.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza el 8 de marzo en Australia y está en Disney+

En diálogo con el podcast Up to Speed, Max Verstappen dio una extensa explicación de por qué se ve fuera de la Fórmula 1 más pronto que tarde y los motivos que lo llevan a pensar en el retiro. “Estoy contento con mi trayectoria, y fácilmente puedo dejarla atrás, tengo otros proyectos“, aseguró.

Verstappen fue sincero sobre sus intenciones para el futuro. (Getty)

“Me veo cerca del final“, inició Verstappen en su postura sobre el tema. “Diría que estas nuevas regulaciones no ayudan a extender mi carrera en la F1, pero no importa. Estoy contento con mi trayectoria, y fácilmente puedo dejarla atrás, tengo otros proyectos”.

“¿A quién le importará cuando tengas 60 o 70 años si ganaste cuatro o diez campeonatos? Me estoy poniendo viejo y prefiero pasar tiempo con mi familia antes de que el tiempo siga pasando. Es algo que me he ido dando cuenta con el paso de los años”, continuó Max.

Verstappen admitió que le gustaría pasar más tiempo con su familia. (Getty)

Publicidad

Publicidad

“Recientemente estuve esquiando con buenos amigos y mi familia, y me di cuenta lo fantástico que es poder pasar varios días juntos, apreciando la vida”, destacó. “Quiero vivir mi vida; solo se vive una vez, y no quiero pasar 25 años conduciendo un coche. Quiero apreciar lo que hay allí fuera. Puede que suene dramático, pero no quiero pasar mi vida viviendo sólo para correr”.

Verstappen: “El plan es seguir en Red Bull hasta 2028, y no planeo cambiar de equipo”

Además de señalar sus intenciones de pasar más tiempo con su familia, Verstappen también recalcó que no se ve en otra escudería que no sea Red Bull, y que le gustaría probar otro tipo de carreras, como las de resistencia, que también lo ilusionan bastante.

“El plan es seguir aquí hasta 2028, y no planeo cambiar de equipo. Estoy contento con ellos y ellos conmigo, pero no he tomado una decisión de lo que haré luego de 2028. Puede que le ponga un parón a todo“, aseguró Max. “Estoy en la Fórmula 1 desde que tengo 17 años. Ha pasado un largo tiempo, muchas temporadas“, expresó.

Publicidad

Publicidad

Verstappen quiere estar en las 24 horas de Nurburgring y correr carreras de resistencia. (Prensa Red Bull)

“Tal vez quiera hacer cosas diferentes. Cuando llegue a mis 31, no sabré si ya alcancé mi pico o cuándo ocurrirá mi merma de rendimiento. Pero quiero probar otro tipo de carreras, de resistencia, por ejemplo. Tal vez ya me haya cansado de viajar todo el tiempo, tal vez quiera una vida más sencilla y correr sólo las carreras que me gustan”, agregó.

Aunque, para cerrar, dejó claro que la decisión no está tomada, y que la Fórmula 1 y ser campeón siguen siendo dos cosas que lo motivan: “Por supuesto, si hay oportunidades de ganar campeonatos, uno quiere tomarlas. Si estoy peleando en 2028, tal vez suene estúpido parar de repente. Es difícil saberlo ahora mismo”.

Publicidad

Publicidad

Habrá que ver cómo está Red Bull y cómo le va a Verstappen en este 2026. con el cambio mayúsculo que hubo dentro de la Fórmula 1. De ello bien podría depender el futuro de Verstappen más allá del 2028.

En síntesis