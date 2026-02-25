Es tendencia:
Reemplazó a Franco Colapinto en Williams y sufrió un fuerte accidente en la Súper Fórmula Japonesa

En las prácticas del Circuito de Suzuka, el piloto perdió el control de su vehículo y protagonizó un escalofriante choque.

Por Agustín Vetere

El impactante choque en la Súper Fórmula Japonesa.
© Súper Fórmula JaponesaEl impactante choque en la Súper Fórmula Japonesa.

Mientras todos los focos están sobre la nueva temporada de la Fórmula 1, el resto de las categorías principales también se preparan para una nueva campaña y la Súper Fórmula Japonesa no es la excepción. Este miércoles se vivió un escalofriante accidente con desenlace milagroso.

En el Circuito de Suzuka, que también forma parte del calendario de la F1, Luke Browning, del equipo Kondo Racing, chocó en las prácticas con enorme fuerza, aunque tuvo la fortuna de salir ileso y por sus propios medios de su monoplaza.

El piloto de reserva de Williams, lugar que ocupó Franco Colapinto hasta 2024, perdió el control de su vehículo en la siempre peligrosa curva 130R, la misma en la que Jack Doohan se accidentó en tres oportunidades consecutivas sobre el final del 2025.

“Estoy muy bien, sin ningún dolor. Afortunadamente aterricé en el heno y no golpeé las barreras, así que todo está bien. El dispositivo HANS es fantástico, creo que salvó mi cuello”, explicó Browning sobre el sistema de seguridad que recubre cuello y hombros de los pilosos.

Luego, explicó por qué ocurrió el accidente: “Simplemente sufrí aquaplaning y luego me convertí en un simple pasajero. Son lecciones que uno aprende; aquí todo se trata de aprender, y hoy aprendí una lección que me servirá en mi carrera”.

Datos clave

  • Luke Browning, de Kondo Racing, salió ileso tras un fuerte choque en el Circuito de Suzuka.
  • El accidente ocurrió por aquaplaning en la curva 130R durante las prácticas de Súper Fórmula.
  • El dispositivo de seguridad HANS evitó lesiones en el cuello del piloto de reserva de Williams.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

