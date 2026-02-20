Mientras se realizan los últimos tests de pretemporada en el circuito internacional de Bahréin, la Fórmula 1 entra en la recta final para el comienzo de un nuevo año de competición que promete ser histórico y novedoso por los cambios que trae la nueva configuración de los monoplazas de cada escudería.

El fin de semana anterior al inicio de la temporada, Netflix dará estreno a la octava tira de Drive to Survive, la serie en la que muestran intimidades y detalles inéditos de la Fórmula 1. En la misma, aparecerá por primera vez Franco Colapinto, ya que si bien formó parte de la edición pasada, la N roja omitió su participación en las nueve carreras que corrió para Williams en 2024.

Para el resumen de la temporada 2025, Netflix decidió darle un capítulo entero a Alpine y lo sucedido luego del GP de Miami, en el que Flavio Briatore decidió cambiar sus pilotos y darle a Colapinto la oportunidad de correr junto a Pierre Gasly, desplazando a Jack Doohan por debajo del puesto de piloto de reserva.

Todo esto se verá en el segundo episodio de Drive to Survive, con testimonios exclusivos para Netflix de parte de todos los protagonistas: Colapinto, Doohan, Gasly, Briatore y Steve Nielsen, el jefe de equipo que terminó siendo determinante en el cambio de pilotos.

El capítulo fue titulado como “Negocios son negocios” y como sinopsis, Netflix expresó: “Las brutales tácticas de Alpine chocan con los valores de Kick Sauber al final de la parrilla. Entretanto, los novatos luchan por mantener sus sueños de F1 con vida“. Toda la temporada se estrenará el 27 de febrero.

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren

Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull

Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams

Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin

Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas

Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine

Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac

Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs

* Sujeto a homologación de la FIA

–HORARIOS DE ARGENTINA

Dónde ver la F1 2026

Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +. Además, Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.

En síntesis

Franco Colapinto protagoniza el segundo episodio de la octava temporada de Drive to Survive .

protagoniza el segundo episodio de la octava temporada de . Netflix estrenará la nueva temporada de la serie de Fórmula 1 el 27 de febrero .

. Flavio Briatore reemplazó a Jack Doohan por Colapinto en el equipo Alpine tras Miami.

