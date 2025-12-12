Es tendencia:
logotipo del encabezado
Automovilismo

Jack Doohan vive una pesadilla: chocó por tercer día consecutivo en la Súper Fórmula de Japón

El ex compañero de Colapinto en Alpine se accidentó por tercera vez en Suzuka. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Jack Doohan vive una pesadilla: chocó por tercer día consecutivo en la Súper Fórmula de Japón
© Getty ImagesJack Doohan vive una pesadilla: chocó por tercer día consecutivo en la Súper Fórmula de Japón

Los primeros días de Jack Doohan en la Súper Fórmula de Japón están siendo una pesadilla. El piloto australiano, que había chocado su auto el miércoles y el jueves durante los tests en Suzuka, volvió a hacerlo el viernes en la misma curva, que ya se convirtió en un dolor de cabeza para él.

El hombre que perdió su lugar en la Fórmula 1 con Franco Colapinto volvió a despistarse en la curva Degner 2, algo que ya le había sucedido en las dos jornadas de prueba anteriores. Con este nuevo incidente, ya son tres choques consecutivos para el joven de 22 años.

La buena noticia es que el piloto salió ileso nuevamente y pudo retirarse de la pista luego de haber provocad una bandera roja. Más allá de no haber sufrido consecuencias físicas, el ex Alpine deberá reponerse de otro golpe anímico ante un nuevo accidente.

Tweet placeholder

El pasado jueves, Doohan cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen completamente negra. Además, limitó la cantidad de comentarios en sus publicaciones, cansado de las críticas y las burlas que recibió en sus primeros días en Japón.

El accidente también atenta contra las aspiraciones del australiano de poder regresar a la Fórmula 1, algo que proyecta para 2027. El objetivo del joven era mantenerse activo, dar que hablar en la Super Fórmula con KONDO Racing y poder ganarse nuevamente un lugar en la élite del automovilismo.

Publicidad

Las 6 carreras de Doohan en la temporada 2025 de la F1

El notable gesto de Max Verstappen con Yuki Tsunoda luego de su última carrera juntos en la Fórmula 1

ver también

El notable gesto de Max Verstappen con Yuki Tsunoda luego de su última carrera juntos en la Fórmula 1

El rendimiento de Doohan estuvo muy por debajo de lo que se esperaba a comienzos de la temporada. En la primera carrera del año, en su Australia natal, perdió el control de su monoplaza y no duró ni una vuelta. A la carrera siguiente en China, chocó a Isack Hadjar, fue penalizado, perdió puntos en la superlicencia y terminó 16°. En Japón también tuvo un fin de semana difícil: chocó en la práctica 2, tuvo una mala qualy y finalizó 15° en el GP.

Cuando llegó el Gran Premio de Bahréin, el australiano fue de mayor a menor: iba noveno, cruzó la meta 13° y una penalización lo dejó depositó en el 15° lugar. En Arabia Saudita largó 17° y no pudo subir posiciones. Miami fue su despedida, en donde tuvo que abandonar en la primera vuelta tras un choque con Liam Lawson. El 7 de mayo, Colapinto fue anunciado como su reemplazante.

DATOS CLAVE

  • Jack Doohan chocó por tercer día consecutivo durante los tests de Súper Fórmula.
  • Curva Degner 2 en Suzuka fue el lugar exacto de los tres despistes.
  • Bandera roja detuvo la sesión tras el incidente, del cual el piloto salió ileso.
Publicidad
De cara a la próxima temporada de la Fórmula 1, Alpine decidió empezar la pretemporada antes de tiempo

ver también

De cara a la próxima temporada de la Fórmula 1, Alpine decidió empezar la pretemporada antes de tiempo

Flavio Briatore comparó la temporada de Franco Colapinto con la de Pierre Gasly y dejó una sentencia contundente

ver también

Flavio Briatore comparó la temporada de Franco Colapinto con la de Pierre Gasly y dejó una sentencia contundente

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Coman puso a Tevez arriba de Ibrahimovic: "Era una locura"
Fútbol europeo

Coman puso a Tevez arriba de Ibrahimovic: "Era una locura"

Bruno Cabral, la máxima promesa de River que le convirtió 3 goles a Inter de Milán e impactó a Lionel Messi
River Plate

Bruno Cabral, la máxima promesa de River que le convirtió 3 goles a Inter de Milán e impactó a Lionel Messi

Riquelme tiene 3 candidatos para sumarse al cuerpo técnico de Boca
Boca Juniors

Riquelme tiene 3 candidatos para sumarse al cuerpo técnico de Boca

Tras sufrirlo en Rampla Juniors, Julio Buffarini apuntó contra Foster Gillett: “Estuvimos mucho tiempo sin cobrar”
Fútbol Sudamericano

Tras sufrirlo en Rampla Juniors, Julio Buffarini apuntó contra Foster Gillett: “Estuvimos mucho tiempo sin cobrar”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo