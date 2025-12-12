Jack Doohan vive una pesadilla: chocó por tercer día consecutivo en la Súper Fórmula de Japón

Los primeros días de Jack Doohan en la Súper Fórmula de Japón están siendo una pesadilla. El piloto australiano, que había chocado su auto el miércoles y el jueves durante los tests en Suzuka, volvió a hacerlo el viernes en la misma curva, que ya se convirtió en un dolor de cabeza para él.

El hombre que perdió su lugar en la Fórmula 1 con Franco Colapinto volvió a despistarse en la curva Degner 2, algo que ya le había sucedido en las dos jornadas de prueba anteriores. Con este nuevo incidente, ya son tres choques consecutivos para el joven de 22 años.

La buena noticia es que el piloto salió ileso nuevamente y pudo retirarse de la pista luego de haber provocad una bandera roja. Más allá de no haber sufrido consecuencias físicas, el ex Alpine deberá reponerse de otro golpe anímico ante un nuevo accidente.

El pasado jueves, Doohan cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen completamente negra. Además, limitó la cantidad de comentarios en sus publicaciones, cansado de las críticas y las burlas que recibió en sus primeros días en Japón.

El accidente también atenta contra las aspiraciones del australiano de poder regresar a la Fórmula 1, algo que proyecta para 2027. El objetivo del joven era mantenerse activo, dar que hablar en la Super Fórmula con KONDO Racing y poder ganarse nuevamente un lugar en la élite del automovilismo.

Las 6 carreras de Doohan en la temporada 2025 de la F1

El rendimiento de Doohan estuvo muy por debajo de lo que se esperaba a comienzos de la temporada. En la primera carrera del año, en su Australia natal, perdió el control de su monoplaza y no duró ni una vuelta. A la carrera siguiente en China, chocó a Isack Hadjar, fue penalizado, perdió puntos en la superlicencia y terminó 16°. En Japón también tuvo un fin de semana difícil: chocó en la práctica 2, tuvo una mala qualy y finalizó 15° en el GP.

Cuando llegó el Gran Premio de Bahréin, el australiano fue de mayor a menor: iba noveno, cruzó la meta 13° y una penalización lo dejó depositó en el 15° lugar. En Arabia Saudita largó 17° y no pudo subir posiciones. Miami fue su despedida, en donde tuvo que abandonar en la primera vuelta tras un choque con Liam Lawson. El 7 de mayo, Colapinto fue anunciado como su reemplazante.

