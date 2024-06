Desde hace tiempo se viene hablando, principalmente, del futuro de Max Verstappen, el piloto del momento en la Fórmula 1. Es que el neerlandés tiene como objetivo principal mantenerse a bordo del mejor auto posible en el marco de la categoría principal del automovilismo mundial. Y no hay certezas de que Red Bull podrá seguir ofreciéndole eso.

Así las cosas, se mencionó que el campeón vigente de la Fórmula 1 y el líder absoluto en la presente temporada podría mudarse a otra escudería. Inclusive se mencionó a otros equipos como Ferrari, McLaren y Mercedes. En medio de ese panorama, el propio Verstappen apareció en escena para manifestarse sobre esta situación.

Max Verstappen, el piloto del momento.

Sin embargo, en las últimas horas, se le puso punto final al misterio. Según informó el medio especializado “GPblog, Verstappen tiene todo acordado para seguir en Red Bull en 2025. Sin ningún tipo de dudas, un verdadero alivio para todos y cada uno de los integrantes de la mencionada escudería austríaca de cara al futuro.

Pero, paralelamente, también existían muchas dudas sobre lo que viene para el otro integrante de Red Bull: Sergio Checo Pérez. Fundamentalmente por diferencias entre las exigencias del mexicano con respecto a la duración del nuevo contrato y por las prioridades de la escudería austríaca en torno a esa misma cuestión.

Finalmente, de no mediar imprevistos, Pérez, cuyo actual contrato con Red Bull se extiende hasta finalizar este año, extenderá el vínculo por dos temporadas más. Es decir que no solamente estará en dicha escudería durante 2025 sino también a lo largo de 2026. Como consecuencia de ello, no habría ninguna modificación en torno al equipo austríaco.

