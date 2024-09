Se supo el verdadero momento en el que Franco Colapinto se ganó su lugar en la F1: "Esas cosas no suceden, no deberían suceder"

Franco Colapinto tiene su lugar asegurado en la F1 hasta el final de la Temporada 2024. El argentino ha superado las expectativas de los expertos, de los fanáticos y especialmente de sus ingenieros en Williams. Pero su Jefe de Equipo, James Vowles, reveló que a él Colapinto lo sorprendió mucho antes que a los demás.

“Franco… hasta hace un mes te garantizo que nadie conocía su nombre. Ahora es bien conocido. El era bastante especial, solamente que nadie lo conocía“, le explicó Vowles al Wall Street Journal. Hablando previo al Gran Premio de Singapur, el británico agrego: “Yo personalmente estaba corriendo en Asian Le Mans, él también estaba corriendo. Allí nos conocimos y me di cuenta rápidamente que es muy veloz, maneja lo que sea que le den la oportunidad de manejar.”

“Lo pusimos en nuestro simulador, hizo miles de kilómetros. Lo pusimos en un Fórmula 2 y empezó a ganar carreras y luego le dimos la chance en un Fórmula 1 en Silverstone”, relató Vowles. El ingeniero se tomó un tiempo antes de describir lo que realmente le hizo a Colapinto ganarse su lugar en Williams en aquella prueba en Silverstone.

Colapinto ya fue elogiado por Hamilton y varios grandes pilotos de la F1. IMAGO

“Lo que hizo me tomó por sorpresa, no esperaba lo que hizo en el auto“, admitió Vowles. “Lo que no se veía era que tenía el ritmo de Alex, eso no sucede. No debería suceder. Es un gran paso adelante”, agregó. “La decisión no terminó siendo tan difícil como imaginas, sino que debía ser llevada cabo de la forma correcta”.

El cambio de Colapinto en lugar de Sargeant tenía que hacerse de forma fluida

Así como no titubeó para destacar a Colapinto, Vowles tampoco tuvo problemas en echarse culpas propias por la primera mitad de temporada, y a Logan Sargeant por las últimas carreras. “La decisión se dio así: en la primera mitad del año no logramos producir un auto que fuera capaz de entrar en los puntos. Ese era nuestro problema. Por eso, podíamos invertir en Logan y darle la oportunidad cuando tuvieramos un auto en condiciones, que es lo que hicimos“, declaró.

“Cuando se llegó al punto en el que claramente habíamos cambiado el auto y estábamos en una situación en la que podíamos empezar a pelear por puntos importantes en el campeonato, pero no teníamos dos pilotos que rindieran, en ese punto tuve que hacer un cambio“, explicó Vowles con firmeza.

Colapinto se ganó a los jefes de Williams con su actuación en la FP1 de Silverstone. IMAGO

Los últimos resultados de Logan Sargeant y especialmente el auto que destrozó en Zandvoort, fueron determinantes y así lo hizo saber Vowles. “No estábamos rindiendo como debíamos, esto ya no son categorías junior, es el gran escenario. La decisión se tomó porque queríamos éxito para esta organización, para este equipo y no lo íbamos a conseguir con lo que teníamos“, sentenció.

Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la F1

Este fin de semana del 20, 21 y 22 de septiembre, la Fórmula 1 viaja a Singapur, para enfrentar el desafío que representa el Circuito Urbano de Marina Bay. Franco Colapinto ya se encuentra allí junto al equipo de Williams para disputar su tercer Gran Premio en la máxima categoría.