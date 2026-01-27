Será compañero de Max Verstappen en esta temporada de la Fórmula 1 y sufrió un brutal accidente en los tests de Barcelona

A la espera del inicio de la temporada de la Fórmula 1, a lo largo de esta semana los pilotos realizan las primeras pruebas en el Circuito de Barcelona para conocer a sus nuevos monoplazas que tendrán distintas características con respecto al del año pasado.

Isack Hadjar, el piloto que subió a Red Bull para esta temporada, protagonizó un accidente en la jornada de este martes, ya que en la última curva de la vuelta chocó contra una de las paredes de contención, por lo que por unos minutos hubo una bandera roja para el resto de los pilotos.

Como consecuencia de los daños, mientras transcurría la bandera roja una grúa ingresó para retirar el auto de Hadjar, ya que no pudo continuar en esta jornada. Además, está en duda su participación en las pruebas del miércoles debido a que le harán distintos arreglos a su monoplaza.

En caso de no poder correr durante el miércoles, se espera que Hadjar pueda volver a correr en la jornada del jueves y así probar su vehículo por lo menos una vez más en la previa del inicio de la temporada, que está programada para el fin de semana del 6 de marzo, en el Gran Premio de Australia.

Cómo siguen los tests de Barcelona

Los tests de Barcelona duran cinco días, aunque los equipos tienen un máximo de tres presencias en pista. Es por eso que Hadjar tendrá la posibilidad de correr dos veces más en estas pruebas en caso de que puedan arreglar su monoplaza, ya que su primera prueba fue este martes.

Dónde ver la F1 2026

Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney+, como transmisión oficial a través de la plataforma digital. Además, el reconocido canal Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.

