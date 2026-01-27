Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

El jefe de Alpine valoró el rendimiento de Franco Colapinto en los tests de Barcelona: “Problemas menores”

Alpine fue una de las siete escuderías que se presentaron el primer día de competencia en los tests de Barcelona.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Steve Nielsen se refirió al debut de Colapinto con el A526
© GettySteve Nielsen se refirió al debut de Colapinto con el A526

La Fórmula 1 2026 está oficialmente en marcha; y si bien aún falta más de un mes para la primera competencia de la temporada, este lunes tuvieron lugar los primeros tests oficiales preparativos. En ellos, Franco Colapinto tomó contacto con la pista a bordo del flamante A526, el nuevo auto que tanto tiempo pasó diseñando Alpine.

Colapinto se quedó con el tercer mejor registro y provocó una bandera roja por una detención del coche. Sin embargo, nada de esto fue relevante para la escudería, que se enfocó en otros aspectos, tal y como lo hizo saber Steve Nielsen una vez terminada la sesión vespertina.

Seguí la temporada 2026 de la Fórmula 1 por Disney+

El jefe de equipo de Alpine dialogó con los medios y se refirió a la actuación de Colapinto, que registró 28 vueltas por la mañana y 32 por la tarde, con una hora y media de detención en el garage para evaluar el auto en el medio. “Fue un primer día típico de una sesión de pruebas, siguiendo distintos programas y comprobaciones de sistemas”, señaló Nielsen.

Experimentamos algunos problemas menores; nos hicieron perder tiempo, pero son de esperar en un coche completamente nuevo“, destacó el jefe de equipo de Alpine, descartando cualquier fallo por parte del piloto argentino.

Franco Colapinto terminó el primer día de actividades en Barcelona. (X/@mensurdante)

Franco Colapinto terminó el primer día de actividades en Barcelona. (X/@mensurdante)

En esta clase de sesiones, la tarea principal es aprender y comprender. Por eso, hoy fue en gran medida una decisión meditada limitar parte de nuestro rodaje en ciertos momentos para asegurarnos de que nuestros sistemas y procesos funcionen correctamente”, completó.

Publicidad

Cómo siguen los tests de Barcelona para Alpine y Colapinto

Los tests de Barcelona duran cinco días, aunque los equipos tienen un máximo de tres presencias en pista. La del lunes fue la primera para Alpine, mientras que este martes decidió no participar. De acuerdo a la información provista por múltiples fuentes, la idea original era que Pierre Gasly sea el siguiente en subirse al A526 y que Paul Aron también tenga una sesión en su espalda. Hay tiempo hasta el viernes.

En síntesis

  • Franco Colapinto logró el tercer mejor tiempo en el debut del nuevo Alpine A526.
  • El argentino completó 60 vueltas totales en Barcelona tras una detención en pista.
  • Alpine continuará las pruebas con Pierre Gasly y Paul Aron hasta el viernes.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Colapinto reveló la clave para tener éxito en la Fórmula 1 2026 con Alpine
FÓRMULA 1

Colapinto reveló la clave para tener éxito en la Fórmula 1 2026 con Alpine

Colapinto arrancó la Fórmula 1 2026 en el podio: los pilotos que superó
FÓRMULA 1

Colapinto arrancó la Fórmula 1 2026 en el podio: los pilotos que superó

Alpine confirmó que Christian Horner negocia por un porcentaje
FÓRMULA 1

Alpine confirmó que Christian Horner negocia por un porcentaje

Navarro Montoya destacó a Di Lollo y lo puso en la lista de Argentina para el Mundial
Boca Juniors

Navarro Montoya destacó a Di Lollo y lo puso en la lista de Argentina para el Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo