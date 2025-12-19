Tras la finalización de la Fórmula 1, Franco Colapinto hizo una sorpresiva aparición en el Monumental

Ya pasaron poco más de diez días desde que terminó la temporada 2025 de la Fórmula 1 y todos los pilotos se tomaron un periodo de descanso antes de retomar el trabajo enfocado en el próximo año, en el que existirán modificaciones históricas en los monoplazas que cambiarán el desarrollo de la F1 para siempre.

Franco Colapinto confesó, apenas culminó el GP de Abu Dhabi, que decidió pasar sus vacaciones y las fiestas en Argentina para estar junto a su familia y en su país. Lo cierto es que, en las últimas horas, se vio al oriundo de Pilar por primera vez en suelo argentino desde que atravesó casi toda la temporada 2025 de la F1.

En concreto, Colapinto dijo presente en el Monumental el pasado jueves por la noche, en lo que fue el recital de Airbag en el estadio de River Plate. A pesar de ser hincha de Boca, el piloto de Alpine dejó de lado su fanatismo futbolístico y asistió a ver a la banda de los hermanos Sardelli, quienes llenaron cinco Monumentales en el año y dos al hilo el 17 y 18 de diciembre de este año.

Tweet placeholder

En un sector VIP del campo delantero, Franco se mostró efusivo al ritmo de las canciones de Airbag junto a otras celebridades como la cantante Cazzu. Lo cierto es que la banda brindó un show de más de 3 horas y media en el que Colapinto fue una de las 80 mil personas que presenciaron el último recital del año en el Monumental.

Tweet placeholder

El calendario de la F1 en 2026

FECHA | PAÍS | EVENTO

6-8 de marzo | Australia | Melbourne

13-15 de marzo | China | Shanghái (Sprint)

27-29 de marzo | Japón | Suzuka

10-12 de abril | Baréin | Sakhir

17-19 de abril | Arabia Saudita | Yedda

1-3 de mayo | EE. UU. | Miami (Sprint)

22-24 de mayo | Canadá | Montreal (Sprint)

5-7 de junio | Mónaco | Mónaco

12-14 de junio | España | Barcelona-Cataluña

26-28 de junio | Austria | Spielberg

3-5 de julio | Gran Bretaña | Silverstone (Sprint)

17-19 de julio | Bélgica | Spa-Francorchamps

24-26 de julio | Hungría | Budapest

21-23 de agosto | Países Bajos | Zandvoort (Sprint)

4-6 de septiembre | Italia | Monza

11-13 de septiembre | España | Madrid*

24-26 de septiembre | Azerbaiyán | Bakú

9-11 de octubre | Singapur | Singapur (Sprint)

23-25 de octubre | EE. UU. | Austin

30 de octubre – 1 de noviembre | México | Ciudad de México

6-8 de noviembre | Brasil | São Paulo

19-21 de noviembre | EE. UU. | Las Vegas

27-29 de noviembre | Qatar | Lusail

4-6 de diciembre | Abu Dabi | Yas Marina

*Sujeto a homologación del circuito FIA

Parrilla de la Fórmula 1 2026