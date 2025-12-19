Atento Colapinto: Ferrari y otras escuderías aseguran que el motor Mercedes sería ilegal

La Fórmula 1 terminó su temporada 2025 y aún restan más de tres meses para el inicio de la próxima campaña. Sin embargo, nos encontramos en un momento que no se ha vivido en más de una década, y es trascendental dentro de la categoría. Un momento que, dependiendo de lo que suceda, determinará el futuro de Franco Colapinto.

Alpine, hasta ahora, había sido una escudería que había desarrollado su propio motor Renault. Sin embargo, a partir de 2026 utilizará un motor desarrollado por otro motorista. Será Mercedes quien proveerá el motor para Franco Colapinto y Pierre Gasly, pero ahora ese motor se encuentra bajo protesta del resto de las marcas.

De acuerdo a lo informado por el medio alemán Motorsport Magazin, Ferrari, Audi y Honda, los otros motoristas que desarrollarán las unidades de potencia de la Fórmula 1 en 2026 alegan que el motor Mercedes está violando el reglamento de la FIA, por lo cual sería ilegal.

Cuál es la protesta contra el motor Mercedes

Según indican, el problema estaría en el volumen del cilindro, que debe tener un volumen de 16:1 como límite. Ahora bien, el motor Mercedes cumple con esos estándares, como todos, pero los demás motoristas aseguran que no lo hace en todo momento, tal y como estipula el artículo C1.5.

Lo que señalan es que los componentes que utiliza Mercedes hacen que el cilindro, en frío, mantenga el volumen indicado, pero que cuando está caliente se expanda a 18:1. Eso le daría unos 15 caballos de potencia extra y una ventaja contra el resto que podría llegar hasta las 3 décimas por vuelta, dependiendo el circuito.

Entonces claro, el motor cumpliría con los estándares en la prueba de la FIA, que se hace en estático y con el motor en frío, pero en competencia sacaría una ventaja por fuera del reglamento. Obviamente, la queja debe ser luego analizada por la propia FIA, y determinado primero si es tal cual indican el resto de los motoristas, y luego si eso es legal o no.

La FIA tendrá que estudiar la denuncia de las escuderías contra el motor Mercedes y determinar la resolución.

En cualquier caso, será uno de los múltiples temas de conversación que habrá en esta etapa previa al inicio de la temporada 2026, el comienzo de una nueva era en la Fórmula 1.

En síntesis

Ferrari, Audi y Honda denunciaron ante la FIA la presunta ilegalidad del motor Mercedes para 2026, el que utilizará Franco Colapinto en Alpine.

