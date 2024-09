La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 fue una verdadera fiesta para los argentinos que celebraron el regreso de un compatriota a la máxima categoría del automovilismo tras más de dos décadas. También fue una renovación necesaria para Williams, la escudería que confió en él para los últimos nueve grandes premios de la temporada. En su primera experiencia estuvo muy bien en Monza, en la segunda sumó puntos en Bakú y en la tercera quedó undécimo en Singapur, uno de los circuitos más complicados.

Críticas a Colapinto por una maniobra en Singapur

Una vez finalizado el GP de Singapur, algunos pilotos cuestionaron una acción del joven argentino, entre los que se destacó Carlos Sainz que lo hizo en diálogo con DAZN: “Creo que fue Franco el que casi se lleva por delante a dos o tres de nosotros. No pasó nada, absolutamente nada, no hubo ningún accidente, pero cuando estás luchando por el campeonato de constructores con el equipo, tienes que tener un poco más de cuidado con los coches que tienen menos que perder y que se juegan la vida en la salida”.

Pero también lo hizo -mediante los intercomunicadores con el equipo- el compañero de escudería de Franco: Alex Albon. El tailandés afirmó: “Franco se lanzó, ¿qué está haciendo?”. Albon se refería a la maniobra de la primera curva del circuito en la que Colapinto fue por el interior y ganó algunas posiciones, imposibilitando que los que estaban por afuera puedan hacer la curva de manera cómoda.

Colapinto en Singapur. (Foto: IMAGO).

Albon se retractó

Días después del gran premio de Singapur, Alex Albon se refirió a la polémica maniobra de Colapinto: “No sé cómo se vio desde fuera, pero creo que fue más bien porque nadie podía girar en la curva. Así que todos se concertaron y básicamente tuvieron que ir recto en la primera curva. Yo estaba en el exterior y pagué el precio. No hay nada que criticar. Fue un poco desafortunado que yo fuera el que estaba al otro lado de la curva. Fue un poco frustrante. Pero creo que todo el fin de semana ha sido un poco frustrante. Tener un coche que debería haber estado entre los 10 primeros y no lo hemos conseguido”. Cabe destacar que Albon no pudo terminar la carrera por problemas técnicos.