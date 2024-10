Un ex piloto de Williams le dijo "intrascendente" y Franco Colapinto le hizo pasar una vergonzosa situación durante el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto logró una actuación memorable en el GP de Estados Unidos al culminar en la décima posición y logrando nuevamente puntuar para escalar posiciones en la tabla del campeonato de la Fórmula 1. Su rendimiento tanto en la carrera disputada en Austin como en sus cuatro competiciones que tuvo en la máxima categoría hicieron que varios corredores actuales y diversas figuras del mundo automovilístico lo elogien enormemente.

Desde Fernando Alonso y Alex Albon hasta diferentes ingenieros de las escuderías actuales de la F1 se rindieron ante las performances de Colapinto y consideraron que el argentino está para cosas serias manejando un monoplaza. Sin embargo, no siempre fue así, ya que en sus tiempos en Fórmula 2, el corredor de Williams fue criticado fuertemente por un reconocido ex piloto que hoy en día ejerce como periodista para un medio inglés.

Martin Brundle , quien supo ser corredor de Williams y McLaren entre otros durante las décadas de los ’80 y ’90, y que e n la actualidad cubre la cotidianidad de la Fórmula 1 para Sky Sports, en su momento destrató a Colapinto y mencionó que era “intrascendente” para el automovilismo. El argentino recordó bien sus palabras, y en un nuevo cruce que tuvieron en el GP de Estados Unidos lo ridiculizó en pleno vivo.

Resulta que Brundle quiso entrevistarlo para Sky Sports y Colapinto no hizo más que ignorarlo, sin siquiera sostener la mirada. Solo lo vio y decidió seguir su camino, dejándolo plantado en una situación vergonzosa para un notero. “Hola, me llamo Martin Brundle de ‘Sky’, no nos conocemos“, comenzó. Sin embargo, lo que no esperaba es que Colapinto sí lo reconocía por aquel ninguneo. “Ah, bueno, creo que esa es la respuesta“, respondió a sí mismo en TV. Franco, en tanto, siguió con lo suyo sin rodeos.

Tabla de Posiciones del campeonato F1 2024

Max Verstappen (Red Bull): 354 puntos Lando Norris (McLaren): 297 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 275 puntos Oscar Piastri (McLaren): 247 puntos Carlos Sainz (Ferrari): 215 puntos Lewis Hamilton (Mercedes): 177 puntos George Russell (Mercedes): 167 puntos Sergio Pérez (Red Bull): 150 puntos Fernando Alonso (Aston Martin): 62 puntos Nico Hülkenberg (Haas): 29 puntos Lance Stroll (Aston Martin): 24 puntos Yuki Tsunoda (RB Honda): 22 puntos Alexander Albon (Williams): 12 puntos Daniel Ricciardo (RB Honda): 12 puntos Pierre Gasly (Alpine): 8 puntos Kevin Magnussen (Haas): 8 puntos Oliver Bearman (Ferrari/Haas): 7 puntos Franco Colapinto (Williams): 5 puntos (+1) Esteban Ocon (Alpine): 5 puntos (-1) Liam Lawson (RB Honda): 2 puntos (+3) Logan Sargeant (Williams): 0 puntos (-1) Vallteri Bottas (Kick Sauber): 0 puntos (-1) Guanyu Zhou (Kick Sauber): 0 puntos (-1)

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1?

Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 el próximo domingo 27 de octubre, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de México con sede en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera principal iniciará a las 17:00 horas de Argentina. Este es el cronograma completo: