Antes de cerrar el año, el doblete de Cristiano Ronaldo en Arabia que lo aleja de Messi en la carrera por los 1.000 goles

Cuando varias de las ligas más importantes del mundo ya se tomaron un receso para celebrar las fiestas, en Arabia Saudita se sigue jugando al fútbol, y Cristiano Ronaldo no quiere perderse un partido, tres días atrás fue titular vs. Al Zawraa por la Champions Asiática, y hoy volvió a alinearse desde el arranque por la Saudi Pro League y se despachó con un doblete en el primer tiempo para su Al Nassr.

El conjunto de Cristiano Ronaldo, que llegaba como líder absoluto de la liga árabe con 9 victorias en 9 partidos, se enfrentó al modesto Al-Okhdood Club y al astro portugués apenas le hicieron falta 23 minutos para romper el cero. El luso entró sólo por el segundo palo y, tras un desvío en el primero, definió sin problemas para el 1-0, su gol 955 como profesional.

El gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 de Al Nassr

Tweet placeholder

El segundo llegó sobre el final de la primera parte, en el tiempo añadido, conectando de taco y bajo el arco un pase al medio, anotando así su gol 40 en el año y 956 como profesional sin mayores problemas.

De taco, el doblete de Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Tweet placeholder

Resta todavía la segunda parte, pero todo indica que, de la mano de un Cristiano Ronaldo que quiere su primer título en el fútbol árabe, tiene encaminada su décima victoria consecutiva en la Saudi Pro League.

Cómo está la carrera de los 1.000 goles entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

A día de hoy, Cristiano Ronaldo acumula 956 goles como profesional, mientras que Lionel Messi, que ya terminó su año calendario y no volverá a tener partidos oficiales hasta febrero del 2026, suma 896 goles en toda su carrera en primera división.

De esta forma, Cristiano Ronaldo está a apenas 44 de alcanzar los 1.000 goles, una marca que ya él mismo reconoció que tiene como gran objetivo y que lo motiva a seguir jugando. Por su parte, Messi está a 104 goles, 60 por detrás de Cristiano Ronaldo en este apartado.