El conflicto bélico en Medio Oriente también afecta a Cristiano Ronaldo y Al Nassr en Arabia Saudita

Los ataques de las últimas horas han puesto en alerta a varios países, incluyendo Arabia Saudita, donde también se han escuchado explosiones.

Por Germán Celsan

La situación de Medio Oriente pone en jaque a Cristiano Ronaldo
La situación de Medio Oriente pone en jaque a Cristiano Ronaldo

Este sábado el mundo se despertó con la noticia de que Irán estaba siendo atacada y bombardeada por Estados Unidos e Israel, en la que teóricamente el objetivo de los ataques eran el ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Sin embargo, la situación ha escalado en Medio Oriente y también hay alerta en Arabia Saudita. Más precisamente en Riad, capital del país saudí, donde vive Cristiano Ronaldo y tiene su sede el Al Nassr, club en el que el portugués milita desde hace ya un par de temporadas.

La situación escala en Medio Oriente, y ahora la alerta ha llegado a Arabia Saudita. (Getty)

Si bien ningún ataque fue confirmado, hay múltiples reportes indicando que se han llegado a escuchar explosiones en Riad, y que, por toda la situación, el partido del Al Nassr vs. Al Feiha, programado para esta tarde, corre riesgo de ser suspendido.

La tensión sigue creciendo en Medio Oriente, y si bien aún no hay una confirmación oficial, la situación en la región mantiene en alerta a varios eventos deportivos, incluyendo el mencionado partido por la Saudi Pro League que tiene al equipo de Cristiano como protagonista.

Qué está pasando en Medio Oriente

Esta madrugada de sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque “de gran envergadura” contra Irán. El mismo repercutió en Teherán, capital del país, y otras ciudades. Según indicaron, los ataques tenían como objetivo al ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Por su parte, el régimen iraní respondió lanzando misiles y drones en territorio israelí. Ha habido reportes de explosiones no solo en Jerusalén, sino también en países del Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin. La situación aún no ha sido controlada y todo oriente medio está en vilo por lo que pueda suceder en las próximas horas.

En síntesis

  • Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, apuntando a Ali Khamenei y Masoud Pezeshkian.
  • Reportan explosiones en Riad, ciudad donde reside el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.
  • El partido Al Nassr vs. Al Feiha corre riesgo de suspensión por la escalada bélica.
