Cristiano Ronaldo se fue de urgencia de Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente

Junto a su familia, el astro portugués se marchó a España para resguardarse.

Por Marco D'arcangelo

Cristiano Ronaldo, astro portugués de Al Nassr.
Cristiano Ronaldo, astro portugués de Al Nassr.

Como consecuencia de la situación que se está viviendo en Arabia Saudita por los bombardeos en el Medio Oriente, el delantero de Al Nassr, Cristiano Ronaldo, tomó la decisión de marcharse del país junto a su familia con el fin de resguardarse en Europa. 

En los últimos días hubo un ataque a la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, que está cerca de su residencia, y es por eso que el astro portugués junto a su familia tomaron la decisión de volar de urgencia a España y quedarse allí hasta que la situación se pueda calmar. 

Según el medio Deadline Day Live, Cristiano Ronaldo junto a su familia viajaron en un avión privado a Madrid, donde el futbolista vivió durante los 9 años en los que fue jugador del Merengue, y allí se quedará durante los próximos días. 

Cristiano Ronaldo viajó de Arabia a Madrid. (Deadline Day Live).

Cabe destacar que ante este estado de emergencia que se vive en Medio Oriente, la AFC decidió suspender los encuentros de la Champions League, por lo que el compromiso de este martes entre Al Nassr y Al Wassl en el Estadio Zabeel de Dubái será reprogramado para las próximas semanas. 

Por otro lado, aún la Liga Pro Saudí no se pronunció al respecto de la situación, por lo que el certamen local no está suspendido momentáneamente. En este sentido, el elenco de Cristiano Ronaldo debería enfrentarse al Neom Sport Club este sábado 7 de marzo a las 21 horas local en el AL-AWWAL PARK Stadium de Riad.

Datos claves 

  • Cristiano Ronaldo viajó de urgencia a Madrid tras ataques cerca de su residencia saudí.
  • La AFC suspendió el partido de Champions League entre Al Nassr y Al Wassl.
  • El club Al Nassr debe enfrentar al Neom Sport Club el sábado 7 de marzo.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

