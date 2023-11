Debut de Marcelo Gallardo EN VIVO: Al Ettifaq vs Al Ittihad por la Liga Profesional Saudí 2023; hora, TV y streaming online

Marcelo Gallardo debuta oficialmente como director técnico de Al Ittihad. El ‘Muñeco’ tiene su primer partido al frente de los ‘Tigres de Asia’ como visitante cuando se enfrente a Al Ettifaq por la fecha 14 de la Liga Profesional Saudí. El partido se disputa este viernes 24 de noviembre a partir de las 12:00 horas del mediodía (Argentina) en donde el ex entrenador de River se mide ante el equipo que conduce el inglés Steven Gerrard en el Estadio Abdullah Al Dabil.

Al Ittihad hizo oficial la llegada de Gallardo como su nuevo director técnico hace algunos días, en reemplazo del saliente Nuno Espirito Santo. Llega a este partido en la quinta posición de la liga saudí con 24 puntos luego de siete victorias, tres empates y tres derrotas. Se ubica a 11 del líder, Al Hilal, uno de sus clásicos rivales.

Cabe recordar que el equipo de la ciudad de Yeda cuenta con figuras internacionales como Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Jota y Luiz Felipe, entre otros. Además, los brasileños Romarinho y Marcelo Grohe están entre los referentes del plantel.

Este será el primer partido de un calendario muy apretado para Marcelo Gallardo en el inicio de su ciclo como entrenador de Al Ittihad. Es que, antes del arranque del Mundial de Clubes el próximo 12 de diciembre (ante Auckland City), deberá jugar otros cuatro partidos: AKMK FK y Sepahan por Champions Asiática y ante Al Khaleej y Damac por liga.

El primer rival para el entrenador argentino será Al Ettifaq, dirigido por Steven Gerrard, quien cuenta también con figuras como Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Moussa Dembélé y Demarai Gray, entre otros. Actualmente, marcha en el séptimo lugar del torneo con 22 unidades, es decir, a dos del equipo de Gallardo.

Al Ettifaq vs Al Ittihad: día y hora para el debut oficial de Marcelo Gallardo

Al Ittihad, con el debut oficial de Marcelo Gallardo como su director técnico, visita este viernes 24 de noviembre a Al Ettifaq por la fecha 14 de la Liga Profesional Saudí. El partido comienza a las 12:00 horas del mediodía en Argentina y se lleva a cabo en el Estadio Abdullah Al Dabil de Dammam, Arabia Saudita.

Horarios por país

Argentina: 12:00 horas

Brasil/Chile/Uruguay/Paraguay: 12:00 horas

Venezuela/Bolivia: 11:00 horas

Colombia/Ecuador/Perú: 10:00 horas

México: 09:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas PT / 07:00 horas ET

¿Quién es el árbitro de Al Ettifaq vs. Al Ittihad para el debut de Gallardo?

El árbitro para el debut de Marcelo Gallardo en el partido Al Ettifaq vs. Al Ittihad es el húngaro Tamás Bognar. Tiene 45 años y es internacional por FIFA desde el 2009. Su elección tiene que ver con la medida de la Liga Profesional Saudí de contratar árbitros internacionales para dirigir sus partidos.

Al Ettifaq vs. Al Ittihad: ¿Cómo ver EN VIVO y online el debut oficial de Marcelo Gallardo?

Marcelo Gallardo debuta con Al Ittihad en la Liga Profesional Saudí visitando a Al Ettifaq. El minuto a minuto EN VIVO lo puedes seguir a través de Bolavip.

Al Ettifaq vs. Al Ittihad: ¿Dónde ver EN VIVO por TV el debut oficial de Marcelo Gallardo?

El partido Al Ettifaq vs. Al Ittihad, que marca el debut de Marcelo Gallardo, no tiene televisación en Sudamérica. Si estás en Estados Unidos, lo podrás ver en FOX Deportes y FOX Soccer Plus.