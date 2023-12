El Mundial de Clubes se terminó para Al Ittihad mucho antes de lo que esperaban sus hinchas y la prensa saudí, confiando en que por localía, por plantel y por haber contratado el club a un entrenador ganador y de sobrada experiencia como Marcelo Gallardo estaban en condiciones de cumplir con una participación histórica.

La derrota 3-1 sufrida ante Al Ahly de Egipto dejó al equipo sin posibilidades de acceder a semifinales, primer gran objetivo, y ocasionó la frustración de los hinchas en el estadio King Abdullah Sports City. Ya en rueda de prensa, el propio DT no ocultó que esa sensación era compartida. “Entiendo la frustración, pero primero debemos entender lo que pasó hoy, superarlo y mirar hacia adelante. Debemos formar una buena cohesión en el equipo. Me comprometo a trabajar duro para mejorar el equipo. Estoy tan decepcionado como la hinchada”, comenzó diciendo El Muñeco.

“Jugamos contra un equipo que fue muy rápido, que nos planteó muchos desafíos en términos de rendimiento físico. No pudimos crear ocasiones ni marcar goles. Tuvimos un penal que Benzema no metió y eso nos complicó mentalmente”, agregó haciendo un primer análisis del encuentro.

Más allá de la confesa decepción por no haber podido llegar más lejos en el Mundial de Clubes, Gallardo reafirmó su compromiso con el equipo a la hora de trabajar para ya no dar las ventajas que derivaron en su temprana eliminación de la competencia. “Quiero que mi equipo tome el control y tome la iniciativa en los próximos partidos. En poco tiempo intenté darles a los jugadores la idea del estilo de juego que me gusta. Es una derrota dura, pero estamos preparados para vivir tanto ganando como perdiendo. Así es el fútbol”, resaltó.

Un torneo esquivo para Gallardo

El Mundial de Clubes no ha sido un torneo favorable a Marcelo Gallardo, quien ya lo había disputado en dos ocasiones anteriores dirigiendo a River. Durante su primera participación, en 2015, el desenlace tuvo lógica, pues cayó 3-0 ante un Barcelona imbatible producto de un doblete de Luis Suárez y un tanto de Lionel Messi. Mucho más decepcionante fue su segunda presentación, en 2018 y tras la histórica coronación ante Boca en la final de Copa Libertadores disputada en Madrid. Fue derrota por penales en semifinales ante Al Ain de Emiratos Árabes, tras igualar 2-2 en el tiempo de juego reglamentario.

¿Cómo se van a disputar las semifinales del Mundial de Clubes?

Eliminado River, Al Ahly de Egipto se enfrentará en semifinales a Fluminense el 18 de diciembre, mientras que el rival de Manchester City el 19 será Urawa Red Diamonds de Japón, que se impuso 1-0 a León de México.