La Liga Profesional Saudí generó un fuerte impacto en el 2023 producto de sus contrataciones exorbitantes. Cristiano Ronaldo fue el primero en apostar por Arabia Saudita y a él le siguieron otras figuras como Karim Benzema y Neymar, entre otros. Sin embargo, no todas son luces para este torneo saudí, ya que hay algunos jugadores que no la han pasado bien. En Al Ittihad, equipo que dirige el argentino Marcelo Gallardo, hay un nombre que llegó desde Europa, pero que es muy probable que deje la institución a inicios de 2024.

Jota es uno de los jugadores europeos que peor la pasó en Arabia Saudita. Llegó como una figura a seguir en Al Ittihad, luego de que pagaron 29.1 millones de euros al Celtic por su fichaje. De hecho, se convirtió en la venta más cara del campeón de Escocia por esta transferencia.

Sin embargo, el portugués no la pasa bien desde que llegó a mitad de 2023. Si bien la directiva lo trajo, rápidamente se volvió uno de los futbolistas más criticados por los hinchas. ¿El motivo? Simplemente, por no ser una estrella del nivel de Cristiano Ronaldo, Neymar o Karim Benzema. Los aficionados de Al Ittihad esperaban otro tipo de nombre para potenciar todavía más su plantilla y este jugador no fue el caso.

El panorama empeoró rápido para Jota. Antes del final del mercado en Arabia Saudita, los ‘Tigres de Asia’ contrataron al defensor Luiz Felipe. Al tratarse de un extranjero y con el cupo ya cubierto, tuvieron que prescindir de algún futbolista no nacido en aquel país. El sacrificado fue Jota. Había jugado los primeros cinco partidos del torneo (le convirtió un gol a Al Wehda en la cuarta fecha), pero a partir de allí, dejó de aparecer en la convocatoria debido a que fue desafectado de la plantilla para la Liga Profesional Saudí.

Tottenham rescataría a Jota para que vuelva a jugar con Postecoglou

Con el panorama complicado en la liga local y en Al Ittihad, Jota tiene intenciones de volver a Europa y tendría una opción más que atractiva para su futuro. Según informó The Sun, Tottenham está dispuesto a rescatarlo de Arabia Saudita con un posible fichaje en el próximo mercado de invierno, es decir, enero de 2024.

Para Jota sería una opción ideal. El portugués quiere volver a sentirse importante en un plantel y en los Spurs podría encontrar ese lugar. Ange Postecoglou lo conoce perfectamente de su pasado por Celtic donde ambos fueron campeones juntos.

Tottenham necesita jugadores de ataque. Durante este inicio de temporada tuvo un arranque espectacular en la Premier League, a tal punto que llegó a ser líder. Sin embargo, durante los últimos partidos, perdió varios jugadores debido a lesiones: Ivan Perisic, James Maddison, Richarlison, Ryan Sessegnon y Manor Solomon son algunos de los nombres con los que no puede contar Postecoglou. Por eso, el interés por Jota.

Gallardo ya usó a Jota, ¿lo dejará salir?

Pese a que no puede jugar por la Liga Profesional Saudí, Jota forma parte del plantel de Al Ittihad y puede jugar otras competencias. Por ejemplo, puede hacerlo en la AFC Champions League, aunque también tenga restricciones en cuanto a número de extranjeros permitidos.

Marcelo Gallardo utilizó a Jota en el partido ante OKMK FK, su segundo como entrenador de Ittihad. Fue titular y jugó 87 minutos hasta que fue reemplazado por Suwailem Al Manhali. El DT argentino lo puede seguir utilizando en este torneo si así lo desea.