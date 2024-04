Marcelo Gallardo perdió otro clásico en Arabia Saudita, aunque le apuntó a los problemas que tiene para el armado de su equipo en Al Ittihad. El entrenador argentino está en un momento delicado de la temporada, pero perdió varios futbolistas debido a lesiones y a compromisos con la selección de aquel país.

Al Ittihad no pudo como visitante y cayó ante Al Ahli por 1-0 (gol de Firas Al Buraikan) en una nueva jornada de la Liga Profesional Saudí. Además de no poder sumar en el Clásico de Yeda, esta derrota lo alejó de la lucha por el tercer puesto del torneo, último lugar que clasifica a la AFC Champions League 2024-25.

Para Gallardo era imperiosa una victoria por este motivo, aunque también para cortar su mala racha de clásicos sin ganar en Arabia Saudita. No le pudo ganar ninguno de los tres partidos que jugó ante Al Hilal, el histórico rival del Ittihad, y ahora no pudo hacer lo propio ante el clásico de su ciudad, Al Ahli.

Marcelo Gallardo: “No tenía otras opciones”

En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Al Ahli, Marcelo Gallardo aseguró que a su equipo no le faltaron ocasiones, pero fue la falta de efectividad en el arco rival lo que impidió que pudieran, al menos, sacar un punto de este clásico.

“La razón más importante de la derrota es que no pudimos traducir las oportunidades en goles. A pesar de las ausencias de algunos jugadores, pudimos crear muchas oportunidades, pero lamentablemente no marcamos y trabajaremos en ello“, comentó el Muñeco.

Las bajas son todo un tema para los Tigres de Asia. Debido a varias lesiones y a los jugadores convocados a la Selección de Arabia Saudita Sub 23 para la Copa Asiática de esa categoría, Gallardo tuvo que apostar por algunos jugadores jóvenes como Farhah Al Shamrani, de sólo 17 años, quien fue titular en el mediocampo con N’Golo Kanté, y los ingresos desde el banco de Turki Al Jaadi (21 años) y Hammam Al Hammami (20 años).

“No tenía otras opciones. Así que puse a Hammam y a varios jugadores jóvenes en la lista. En este enfrentamiento, los jugadores experimentados tenían que tomar el control y, debido a las circunstancias del partido, tuve que involucrar a este trío de juveniles“, explicó el ex River.

Todas las bajas que tiene Marcelo Gallardo en Al Ittihad

Al Ittihad tiene muchas bajas y Marcelo Gallardo tuvo que utilizar a varios juveniles, tal como explicó en la rueda de prensa mencionada. Ahora bien, hacemos un repaso por la gran cantidad de ausencias y los problemas que presenta para el armado del plantel en los partidos.

Entre los lesionados, el Muñeco tiene dos defensores y un arquero con rotura de ligamentos cruzados. Son los casos de Ahmed Bamasud, Ahmed Sharahili y Abdullah Al Jadani. Pero, la baja más sensible es la de Fabinho, quien, por un problema muscular, se perdería el resto de la temporada. Para este partido ante Al Ahli, hay que sumar otras dos bajas más: Muhannad Shanqeeti lesionado y Madallah Al Olayan, suspendido.

A estos nombres hay que sumarle otras cinco bajas más. Es que son jugadores recientemente convocados por la selección de Arabia Saudita para la Copa Asiática Sub 23, clasificatoria para los Juegos Olímpicos. Ellos son Faisal Al Ghamdi, Ahmed Al Ghamdi, Zakaria Hawsawi, Awad Al Nashri y Marwan Al Sahafi.

A todo esto, bien se le podría sumar el caso de Karim Benzema, al que las lesiones lo han seguido durante toda la temporada. De hecho, luego del partido ante Al Ahli, se viralizó un video en donde se lo ve cojeando a la salida del estadio. ¿Nueva molestia?

Por lo tanto, hay, por lo menos, 11 jugadores con los que Gallardo no pudo contar en su último partido y varios de ellos todavía no estarán a disposición para los próximos partidos. Se entiende la queja del ex técnico de River respecto a las ausencias.