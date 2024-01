El final del 2023 no fue para nada agradable para Marcelo Gallardo y su experiencia en Arabia Saudita. Al Ittihad sufrió duras derrotas y deberá cambiar la imagen para 2024 si es que quiere ganar algún título. Para ello, el ‘Muñeco’, en acuerdo con la directiva del club, decidió prescindir de dos referentes del plantel: los brasileños Romarinho y Marcelo Grohe.

Según reveló el diario saudí Ariyadhiah, ambos futbolistas ya están buscando ofertas para salir de los ‘Tigres del Asia’. Gallardo decidió borrarlos, luego de no quedar convencido con sus actuaciones durante su poco tiempo en el club. La idea es que, si no logran su salida en los próximos días, sigan entrenándose en el club, pero sin ser tenidos en cuenta.

De los dos jugadores que prescindió el ex técnico de River Plate sorprende el caso de Romarinho. Hasta el último partido que tuvo Al Ittihad en 2023 (la dura derrota ante Al Nassr por 5-2), la figura brasileña fue titular. Sin embargo, sólo logró marcarle goles a Auckland City por el Mundial de Clubes y a Al Raed por la Liga Profesional Saudí. El ‘Muñeco’ quiere darle lugar a otros jugadores en su posición.

Por su parte, lo de Marcelo Grohe ya estaba prácticamente definido. Gallardo decidió elegir a Abdullah Al-Mayouf como titular en los últimos partidos de Al Ittihad. Por ese motivo, el brasileño, quien ya no formó parte del plantel en el partido ante Al Nassr, deberá buscarse club.

Las opciones de salida para Romarinho y Marcelo Grohe

Con la salida de Romarinho, Al Ittihad pierde a uno de sus máximos goleadores históricos. Es que el brasileño llegó en 2018 a la institución de Yeda y marcó 94 goles en 194 partidos disputados, además de ganar múltiples títulos. Para la afición, es uno de los referentes del plantel.

De acuerdo al citado diario saudí, el ex campeón de la Copa Libertadores 2012 con Corinthians tiene una oferta de Al Shabab (ex equipo del recientemente salido Éver Banega) para seguir en Arabia Saudita. También es pretendido por Al Sadd de Qatar y clubes de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, Marcelo Grohe también es una pieza importante en el vestuario de Al Ittihad. Llegó en 2019 luego de una enorme carrera en Gremio. Con el vigente campeón de la Liga saudí jugó un total de 134 partidos (50 vallas invictas). Fue ofrecido a algunos clubes de Brasil, pero no tiene ofertas concretas.

Gallardo podría buscar un fichaje extranjero si se va otro

Por lo dicho en el citado medio, Al Ittihad no tendría mayores novedades en este mercado de enero. ¿El motivo? Las nuevas reglas sobre los fichajes que impuso la Federación Saudí de Fútbol donde sólo los clubes deberían negociar las transferencias de jugadores, complicó a clubes como, por ejemplo, los ‘Tigres del Asia’.

Cabe recordar que Al Ittihad es uno de los cuatro clubes que fueron adquiridos por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita (junto a Al Hilal, Al Nassr y Al Ahli). Por tal motivo, al no tener la artillería económica de este fondo de inversión es imposible realizar fichajes extraordinarios, como por ejemplo, los sucedidos en este club como Karim Benzema, N’Golo Kanté o Fabinho.

Sin embargo, la directiva del club evalúa la posibilidad de hacer un fichaje extranjero si Marcelo Gallardo así lo pide. Para ello, y para no sufrir con el cupo de extranjeros, se plantearía la salida del portugués Jota. No obstante, todavía no hay una definición y eso dependerá de si el ‘Muñeco’ se conforma con el plantel que tiene o pide algún jugador determinado, sobre todo, algún defensor central o un extremo de ataque (sus mayores necesidades).