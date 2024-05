El entrenador argentino se enfureció con el arbitraje después de una insólita decisión del VAR en la derrota de Al-Ittihad, que no levanta cabeza.

Al Ittihad volvió a perder en la Saudi Pro League, donde le tocó visitar a Abha Club en el Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, y el arbitraje tuvo un enorme protagonismo después de una decisión que tomó el VAR a la hora de anular un gol del equipo comandado por Marcelo Gallardo.

Mientras esperan que Karim Benzema pueda recuperarse de su lesión, por la que debió viajar hacia España y ser atendido por los médicos de Real Madrid, los Tigres necesitaban de un triunfo para escalar en la tabla de posiciones para tener chances de clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones de la AFC.

El enojo de Gallardo se produjo cuando el cuerpo arbitral se apoyó en el VAR para anular un tanto frente al antepenúltimo equipo de la Saudi Pro League, que estaría perdiendo la categoría si es que el certamen culminara hoy mismo.

A 4 jornadas para el cierre de la liga árabe, Al Ittihad marcha en la 5ta posición del torneo y a 5 puntos de distancia de Al Ahli, que es el último equipo que estaría consiguiendo el pasaporte a la edición 2025 de la Liga de Campeones de la AFC. Finalizado el encuentro, el Muñeco no asistió a la conferencia de prensa, y acrecentó los rumores de su posible salida.

Marcelo Gallardo puso en duda su continuidad en Al-Ittihad

El pasado martes Al-Ittihad cayó ante el Al-Hilal en la semifinal de la Copa del Rey de Campeones y luego de la eliminación dejó una críptica declaración. “Soy responsable de todo lo que pasa dentro del equipo. Estoy en deuda con el público por su apoyo”, afirmó.

Además, agregó: “Soy una persona directa que no elude la responsabilidad. No sé qué pasará con el próximo período ya que debemos estudiar la situación. Hablaremos con los responsables sobre cómo completar la temporada“, dejando entrever que las cosas no marchan de la mejor manera.

Sus números al frente del último campeón saudí tampoco son los mejores, y es que suma 14 victorias, 3 empates y 10 derrotas en sus 27 partidos al frente del equipo con el cual aún no conquistó ningún título. Un notable contraste con los 13 títulos que ganó al frente de River.