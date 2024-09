Un futbolista importante de la Reserva de Boca no dio señales de vida durante días y apareció firmando un contrato en la liga saudí. Todos los detalles.

Inesperada noticia en el Mundo Boca. Isaías Rodríguez, lateral izquierdo surgido en las inferiores y actual futbolista de la reserva, lugar en el que juega con asiduidad bajo las órdenes de Mariano Herrón, no se presentó a entrenar por una serie de días y generó dudas en el club.

Al buscarlo por su domicilio, desde el Xeneize se enteraron que el juvenil se marchó sin autorización a Arabia Saudita para firmar un contrato con el Al-Ittihad, lo que desembocó que Boca acuda a la FIFA para que intervenga en la escandalosa situación.

El periodista Luciano Torres Toranzo contó en X (ex Twitter) el panorama del drama que tiene a Boca, Al Ittihad y a Isaías Rodríguez como protagonistas. Siendo categoría 2005, el lateral es mayor de edad, por lo que no puede marcharse por la patria potestad. Sin embargo, el juvenil partió a Arabia Saudita debido a que no posee contrato profesional con el Xeneize, por lo que emigró por su cuenta y firmó un vínculo con el club árabe.

En este contexto, lo que acusa Boca es que el cuadro de la Ribera se encontraba en el tiempo legal que los derechos federativos de AFA permiten para que un futbolista de Reserva esté en sin contrato profesional, por lo que institucionalmente pertenecía al club. Por eso, elevó un reclamo a FIFA para que intervenga en la situación.

Las posibles soluciones del escándalo con Isaías Rodríguez

FIFA deberá intervenir en el caso tras el petitorio de Boca, ya que el futbolista, en términos legales, pertenece al club y firmó un contrato con otro equipo sin autorización o negociación previa. Ahora bien, FIFA puede determinar que el contrato firmado por Isaías Rodríguez es válido, ya que no tenía vínculo profesional con Boca. En ese caso, Al Ittihad debería resarcir económicamente al Xeneize por los derechos formativos del jugador.

La otra alternativa es que FIFA falle a favor de Boca, y ahí el contrato del futbolista de 19 años con el club árabe quedará anulado, y el juvenil deberá regresar a la Argentina para reicorporarse a la reserva xeneize. En caso que esto suceda, el equipo de la Ribera puede tomar cualquier decisión con su futuro, ya sea con o sin contrato profesional.

Cabe destacar que el lateral izquierdo era habitual en la reserva, tanto de titular como de suplente, y hasta ha tenido oportunidad de entrenarse con la primera del club. En lugar de esperar por su chance de firmar un contrato profesional en Boca, optó por emigrar sin autorización para sumarse al Al Ittihad.

Otro caso actual

Desde que Marcelo Gallardo se puso a dirigir el equipo árabe, Al Ittihad ha puesto sus ojos en distintos futbolistas argentinos. En más de un mercado de pases se interesaron en jugadores como Paulo Dybala, Ángel Correa y otros tantos. Hoy, con Laurent Blanc de entrenador, y pensando en fortalecer sus juveniles, en las últimas horas concretaron este escandaloso arribo de Isaías Rodríguez desde Boca y, en paralelo, sumaron al volante de la Reserva de Banfield, Mateo Borrell.