Pase lo que pase en la Champions League, el final de la presente temporada será también el final de la era de Thomas Tuchel en el Bayern Múnich. La decisión fue comunicada por el entrenador hace ya algunos meses, y el club bávaro tiene en carpeta varios posibles reemplazantes. Y en esa lista ha aparecido el nombre de Marcelo Gallardo.

Mucho se ha hablado de la relación entre Martín Demichelis y el club, tanto por su pasado como futbolista, como entrenador en las categorías juveniles. Sin embargo, si hay un entrenador argentino con los pergaminos suficientes como para liderar un club como Bayern Múnich, ese es Gallardo.

Así es como, de acuerdo a los reportes del portal italiano CalcioMercato, lo entiende el propio club. Y es que si bien hoy está al mando del Al-Ittihad en Arabia Saudita, una oferta como la que podría hacerle el Bayern, resultaría difícil de rechazar.

Marcelo Gallardo puso en duda su continuidad en Al-Ittihad

El pasado martes Al-Ittihad cayó ante el Al-Hilal en la semifinal de la Copa del Rey de Campeones y luego de la eliminación dejó una críptica declaración. “Soy responsable de todo lo que pasa dentro del equipo. Estoy en deuda con el público por su apoyo”, afirmó.

Además, agregó: “Soy una persona directa que no elude la responsabilidad. No sé qué pasará con el próximo período ya que debemos estudiar la situación. Hablaremos con los responsables sobre cómo completar la temporada“, dejando entrever que las cosas no marchan de la mejor manera.

Sus números al frente del último campeón saudí tampoco son los mejores, y es que suma 14 victorias, 3 empates y 10 derrotas en sus 27 partidos al frente del equipo con el cual aún no conquistó ningún título. Un notable contraste con los 13 títulos que ganó al frente de River.

Gallardo, una de las principales opciones en la danza de entrenadores del Bayern Múnich

Así como Martín Demichelis ha sido mencionado en múltiples ocasiones como un posible reemplazante de Tuchel en el Bayern Múnich y así como ha aparecido el nombre de Marcelo Gallardo, también hay varios otros candidatos para el puesto.

Roberto De Zerbi, Antonio Conte, Hansi Flick y Lucien Favre son algunos de los que han aparecido desde un primer momento, así como el ya descartado Xabi Alonso. Y, de acuerdo a L’Equipe, el español Rudi García, de último paso por Napoli, también es otro estratega que interesa.

La realidad es que el Bayern Múnich todavía no tiene nuevo entrenador para la Temporada 2024/25 y que la junta directiva, presidida por Herbert Hainer, aún no se ha decantado por ningún nombre en particular. Eso sí, deberá hacerlo en las próximas semanas y comenzar a diagramar el futuro del club.