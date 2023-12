Se sabe que Marcelo Gallardo, además de ser un excelente entrenador desde lo táctico, es muy bueno trabajando en la parte anímica. Lo mostró en sus 8 años en River y ahora lo empieza a demostrar en el Al Ittihad. Ni el idioma es una limitación para el DT a la hora de hablarle a sus dirigidos.

El pasado lunes, el equipo saudí jugaba la última fecha de su grupo en la Champions Asiática ante Sepahan, su escolta. El empate o la victoria alcanzaban para finalizar como líderes de la zona y, ante la importancia del partido, el director técnico se despachó con una fuerte arenga.

Primero, el Muñeco se enfocó en Ahmed Hegazy, a quien puso de titular después de haber pasado mucho tiempo afuera por una rotura de ligamentos cruzados. “El señor, después de 6 meses, vuelve al campo. Démosle la bienvenida. Que sea con lo mejor para él y para todo el equipo”, suelta el Muñeco en el video compartido por el propio club.

“Señores, mentalidad ganadora. ¡Mentalidad ganadora! ¡Queremos ser primeros de grupo! No va a ser un partido fácil. Mentalidad ganadora y pensemos como equipo. ¿Estamos?”, fueron las palabras de Gallardo antes de que su Al Ittihad saltara al campo de juego.

Victoria y clasificación para el Al Ittihad

Las palabras y el planteo del director técnico argentino dieron resultado, porque su equipo terminó sumando de a tres y avanzando como líder de grupo. Fue 2 a 1 ante el Sepahan de Irán para cerrar la zona con 15 unidades, producto de 5 victorias y 1 derrota.

Saleh Al-Amri había puesto en ventaja al conjunto saudí, que recibió el gol del empate a los 3′ del segundo tiempo con Ramin Rezaeian como autor. En el complemento, Jota Filipe anotó para el triunfo de los locales.

Quintero habló de la chance de irse al Al Ittihad

“Todo el mundo sabe la amistad que tengo con él y eso no es un secreto. Cada quien está haciendo su trabajo. Hoy estoy feliz en Racing y hablar de eso no tiene sentido”, soltó el colombiano en diálogo con Diario As, descartando la posibilidad de marcharse en el corto plazo.