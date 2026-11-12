Alineaciones de Albania y Finlandia para el duelo de la fecha 5 de la Liga de Naciones

Albania recibe a Finlandia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Albania viene de ganarle 2-1 a San Marino y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Finlandia viene de caer 0-1 ante Bielorrusia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Albania y Finlandia
Albania (4-3-2-1): Etrit Berisha, Elseid Hysaj, Ardian Ismajli, Berat Djimsiti, Mario Mitaj, Ernest Muçi, Ylber Ramadani, Kristjan Asllani, Stavros Pilios, Qazim Laçi, Rey Manaj.
Finlandia (4-3-3): Lukáš Hrádecký, Adam Ståhl, Tony Miettinen, Miro Tehno, Juho Lähteenmäki, Adam Markhiev, Fredrik Jensen, Leo Walta, Daniel Håkans, Joel Pohjanpalo, Onni Valakari. DT: Jacob Friis.
La previa de Albania y Finlandia: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 12 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Argentina)
- Historial: 8 cruces — Albania ganó 2, Finlandia ganó 5 y empataron 1
- Último antecedente: 03/10/2026: Finlandia 2-1 Albania
- Próximo partido de Albania: vs. Bielorrusia, domingo 15 de noviembre
- Próximo partido de Finlandia: vs. San Marino, domingo 15 de noviembre