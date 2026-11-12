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Liga de Naciones

Alineaciones de Albania y Finlandia para el duelo de la fecha 5 de la Liga de Naciones

Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Albania vs. Finland, Liga de Naciones
Albania vs. Finland, Liga de Naciones

Albania recibe a Finlandia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Albania viene de ganarle 2-1 a San Marino y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Finlandia viene de caer 0-1 ante Bielorrusia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Albania y Finlandia

Albania (4-3-2-1): Etrit Berisha, Elseid Hysaj, Ardian Ismajli, Berat Djimsiti, Mario Mitaj, Ernest Muçi, Ylber Ramadani, Kristjan Asllani, Stavros Pilios, Qazim Laçi, Rey Manaj.

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Finlandia (4-3-3): Lukáš Hrádecký, Adam Ståhl, Tony Miettinen, Miro Tehno, Juho Lähteenmäki, Adam Markhiev, Fredrik Jensen, Leo Walta, Daniel Håkans, Joel Pohjanpalo, Onni Valakari. DT: Jacob Friis.

La previa de Albania y Finlandia: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 12 de noviembre
  • Hora: 16:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 8 cruces — Albania ganó 2, Finlandia ganó 5 y empataron 1
  • Último antecedente: 03/10/2026: Finlandia 2-1 Albania
  • Próximo partido de Albania: vs. Bielorrusia, domingo 15 de noviembre
  • Próximo partido de Finlandia: vs. San Marino, domingo 15 de noviembre
Redacción Bolavip
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