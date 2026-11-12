Dónde ver EN VIVO Albania vs. Finlandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania recibe a Finlandia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha en el aire: apenas en octubre Finlandia le ganó este mismo duelo y ahora Albania tiene la chance de devolverla en su propia casa.

Ambos pelean por meterse en zona de ascenso en el grupo y cada punto empieza a pesar en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Albania llega con el envión de haber ganado su último partido, 2-1 ante San Marino, aunque en el medio quedó la derrota justamente contra este rival. El equipo acumula nueve puntos en cuatro presentaciones y está noveno, una posición que todavía le permite soñar con escalar si suma de local.

Finlandia, en cambio, viene de caer 1-0 como visitante frente a Bielorrusia, un golpe que cortó el envión que había agarrado al vencer a Albania semanas atrás. Con siete unidades y el puesto 16, el equipo necesita puntos urgentes para no quedar relegado en la pelea del grupo.

El historial entre Albania y Finlandia

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Finlandia, que ganó cinco de los ocho cruces por apenas dos de Albania, con un empate de por medio. En goles también manda el combinado finlandés, con 10 convertidos contra 7 recibidos. El antecedente más fresco es justamente el de octubre pasado, cuando Finlandia se impuso 2-1 de local, resultado que Albania buscará revertir ahora que le toca jugar en casa.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA Nations League 06/01/2002 Albania vs. Finlandia 1-1 Friendlies 01/09/2001 Albania vs. Finlandia 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2000 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/1981 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 03/09/1980 Albania vs. Finlandia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/1973 Albania vs. Finlandia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 21/06/1972 Finlandia vs. Albania 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

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En síntesis