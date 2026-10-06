Alineaciones de Bielorrusia y Finlandia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Bielorrusia vs. Finlandia este martes 6 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Bielorrusia y Finlandia
Bielorrusia viene de ganarle 4-0 a San Marino y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Finlandia viene de ganarle 2-1 a Albania y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Bielorrusia y Finlandia
Bielorrusia (4-2-3-1): Pavel Pavlyuchenko, Kirill Pechenin, Kirill Gomanov, Zakhar Volkov, Roman Begunov, Valeri Gromyko, Evgeniy Yablonski, Max Ebong, Trofim Melnichenko, Artem Kontsevoy, Artem Shumanskiy. DT: Viktor Gancharenko.
Finlandia (4-3-3): Lukáš Hrádecký, Juho Lahteenmaki, Tony Miettinen, Samuli Miettinen, Adam Stahl, Leo Walta, Adam Markhiev, Onni Valakari, Daniel Hakans, Joel Pohjanpalo, Adrian Svanback. DT: Jacob Friis.
Suplentes de Bielorrusia: Timofey Simanenka, Valeri Bocherov, Vladislav Kalinin, German Barkovsky, Andrey Kudravets, Daniil Galyata, Anton Kovalev, Ruslan Lisakovich, Yevgeniy Malashevich, Anton Lukashov, Fedor Lapoukhov, Aleksandr Svirepa, Aleksandr Selyava.
Suplentes de Finlandia: Glen Kamara, Matti Peltola, Santeri Vaananen, Viljami Sinisalo, Leo Vaisanen, Anssi Suhonen, Ryan Mahuta, Topi Keskinen, Benjamin Kallman, Oiva Jukkola, Lucas Bergstrom, Doni Arifi, Miro Tehno.
La previa de Bielorrusia y Finlandia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 6 de octubre
- Hora: 15:45 (hora de Argentina)
- Historial: 6 cruces — Bielorrusia ganó 0, Finlandia ganó 3 y empataron 4
- Último antecedente: 29/09/2026: Finlandia 0-0 Bielorrusia