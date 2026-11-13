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Liga de Naciones

Alineaciones de Eslovaquia e Islas Feroe para el duelo de la fecha 5 de la Liga de Naciones

Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Slovakia vs. Faroe Islands, Liga de Naciones
Slovakia vs. Faroe Islands, Liga de Naciones

Eslovaquia recibe a Islas Feroe este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Eslovaquia viene de ganarle 4-0 a Moldavia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Islas Feroe viene de empatar 2-2 con Kazajistán y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Eslovaquia e Islas Feroe

Eslovaquia (4-3-3): Dominik Greif, Ivan Mesík, Milan Škriniar, Ľubomír Šatka, Dávid Hancko, Tomáš Rigo, Peter Pokorný, Ondrej Duda, Tomáš Bobček, Dávid Strelec, Lukáš Haraslín.

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Islas Feroe (3-4-3): Mattias Lamhauge, Odmar Faeroe, Gunnar Vatnhamar, Andrias Edmundsson, Jóannes Kalsoe Danielsen, Géza Dávid Turi, Jóannes Bjartalid, Samuel Johansen Chukwudi, Áki Samuelsen, Meinhard Olsen, Hanus Soerensen. DT: Eyeun Klakstein.

La previa de Eslovaquia e Islas Feroe: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 13 de noviembre
  • Hora: 16:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 3 cruces — Eslovaquia ganó 2, Islas Feroe ganó 0 y empataron 1
  • Último antecedente: 02/10/2026: Islas Feroe 1-1 Eslovaquia
  • Próximo partido de Eslovaquia: vs. Kazajistán, lunes 16 de noviembre
  • Próximo partido de Islas Feroe: vs. Moldavia, lunes 16 de noviembre
Redacción Bolavip
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