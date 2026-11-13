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Liga de Naciones

Eslovaquia vs. Islas Feroe: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Slovakia vs. Faroe Islands, Liga de Naciones
Slovakia vs. Faroe Islands, Liga de Naciones

Eslovaquia recibe a Islas Feroe este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Eslovaquia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Islas Feroe tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Eslovaquia ganó 4-0 como visitante ante Moldavia en la fecha anterior. Eslovaquia está 7° en la tabla con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Islas Feroe.

En su último compromiso, Islas Feroe empató 2-2 como visitante ante Kazajistán. El conjunto marcha 33° con 4 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Eslovaquia.

El historial entre Eslovaquia e Islas Feroe

Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Eslovaquia y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Islas Feroe vs. Eslovaquia1-1UEFA Nations League
23/10/1996Eslovaquia vs. Islas Feroe3-0UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Islas Feroe vs. Eslovaquia1-2UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Eslovaquia suma 10 puntos en el torneo.
  • Islas Feroe suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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