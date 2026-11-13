Eslovaquia vs. Islas Feroe: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovaquia recibe a Islas Feroe este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Eslovaquia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Islas Feroe tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Eslovaquia ganó 4-0 como visitante ante Moldavia en la fecha anterior. Eslovaquia está 7° en la tabla con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Islas Feroe.

En su último compromiso, Islas Feroe empató 2-2 como visitante ante Kazajistán. El conjunto marcha 33° con 4 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Eslovaquia.

El historial entre Eslovaquia e Islas Feroe

Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Eslovaquia y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Islas Feroe vs. Eslovaquia 1-1 UEFA Nations League 23/10/1996 Eslovaquia vs. Islas Feroe 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Islas Feroe vs. Eslovaquia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis