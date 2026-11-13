Eslovaquia vs. Islas Feroe: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Eslovaquia recibe a Islas Feroe este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
Eslovaquia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Islas Feroe tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Eslovaquia ganó 4-0 como visitante ante Moldavia en la fecha anterior. Eslovaquia está 7° en la tabla con 10 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Islas Feroe.
En su último compromiso, Islas Feroe empató 2-2 como visitante ante Kazajistán. El conjunto marcha 33° con 4 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Eslovaquia.
El historial entre Eslovaquia e Islas Feroe
Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Eslovaquia y 1 empate.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Islas Feroe vs. Eslovaquia
|1-1
|UEFA Nations League
|23/10/1996
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|3-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Islas Feroe vs. Eslovaquia
|1-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Eslovaquia e Islas Feroe se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Eslovaquia suma 10 puntos en el torneo.
- Islas Feroe suma 4 puntos en el torneo.