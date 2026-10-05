Bielorrusia vs. Finlandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bielorrusia y Finlandia se ven las caras otra vez, apenas días después de empatar sin goles, y este martes 6 de octubre vuelven a cruzarse por la Liga de Naciones.

No hay mucho margen de error para ninguno de los dos si quieren pelear por los primeros puestos del grupo, aunque las diferencias en la tabla ya marcan un camino distinto para cada uno.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia llega golpeado en la clasificación pero con un golpe de efecto reciente: goleó 4-0 a San Marino y cortó una racha floja que incluía una derrota ante Albania y el empate sin goles justamente ante este rival. La victoria le dio algo de aire, aunque sigue en la parte baja de la tabla general con apenas 4 puntos en tres partidos.

Finlandia, en cambio, se mueve con otro envión. Viene de ganarle 2-1 a Albania después de golear 7-0 a San Marino, y el único freno en ese tramo fue justamente el 0-0 con Bielorrusia. Con 7 puntos y el octavo puesto entre 54 equipos, los finlandeses llegan como el equipo mejor posicionado de los dos y con el rótulo de favoritos para este martes.

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El historial entre Bielorrusia y Finlandia

El historial entre ambos es claramente favorable a Finlandia: de seis enfrentamientos, ganó tres y nunca perdió, mientras que los otros cuatro quedaron en empate. En las últimas citas la diferencia de gol también lo respalda, con 7 tantos a favor contra apenas 4 de Bielorrusia. El antecedente más reciente, de hecho, fue el 0-0 de hace unos días, que repite justo antes de este nuevo cruce.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Finlandia vs. Bielorrusia 0-0 UEFA Nations League 09/06/2018 Finlandia vs. Bielorrusia 2-0 Friendlies 11/06/2013 Bielorrusia vs. Finlandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 07/06/2013 Finlandia vs. Bielorrusia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 02/06/2008 Finlandia vs. Bielorrusia 1-1 Friendlies 28/02/2006 Finlandia vs. Bielorrusia 2-2 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis