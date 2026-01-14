Brasil da soluciones a uno de los problemas de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

La reciente transferencia de Román Gómez al Bahía no es un movimiento aislado, sino el capítulo más reciente de un fenómeno que redefine el mapa del fútbol sudamericano. El joven de 21 años, pieza clave en el Estudiantes de La Plata que se coronó en el Clausura y en el Trofeo de Campeones 2025, emigró con un contrato que firmó hasta 2030.

Su llegada a Salvador de Bahía pone de manifiesto una tendencia un tanto particular que obliga al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, a prestarle atención: los clubes brasileños han decidido mirar hacia el Fútbol Argentino para nutrirse de marcadores de punta.

Resulta paradójico observar cómo Brasil, que domina la Copa Libertadores desde 2019 con Flamengo y Palmeiras como máximos exponentes, atraviesa una crisis de identidad profunda con sus laterales. Atrás quedaron los tiempos de leyendas como Cafú, Roberto Carlos, Dani Alves y/o Marcelo. Hoy, ese estilo de jugador parece haberse extraviado en el país del pentacampeón mundial.

El caso de Román Gómez se suma a una lista de varios argentinos que coparon los laterales en Brasil. Ejemplos sobran: desde la vigencia de Gabriel Mercado en el Inter de Porto Alegre, donde incluso porta la cinta de capitán, hasta la regularidad de Alexandro Bernabei y Braian Aguirre, ambos también en el elenco gaúcho.

Las instituciones brasileñas no solo buscan proyección, como sucedió con la millonaria apuesta del Palmeiras por Agustín Giay, sino también esa polifuncionalidad táctica que ofrecen nombres como Emanuel Brítez en Fortaleza o la experiencia de Enzo Díaz en el San Pablo.

Y los casos siguen: Lucas Esquivel y Gastón Benavídez en el Athletico Paranaense, y Gonzalo Escobar en el Santos, también se suman a la lista, de jugadores que continuaron su carrera en la que hoy es considerada la mejor liga de Sudamérica, lo que inevitablemente los expone como una opción para el futuro de la Selección Argentina, en dos puestos que desde antes de Qatar parecen no tener dueño fijo, por los altibajos de Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña por un lado y de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina por el otro.

Publicidad

Publicidad

Los clubes brasileños tienen su radar puesto en La Plata y en Córdoba

ver también Alarmas encendidas: Boca confirmó el parte médico de Edinson Cavani, Milton Giménez, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia

ver también Mientras entrena en Boca, Jabes Saralegui está a punto de irse a otro equipo del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata, con las salidas de Leonardo Godoy y ahora Román Gómez, y Talleres de Córdoba, que exportó talentos como Enzo Díaz y Gastón Benavídez, de alguna manera, se convirtieron en los principales proveedores de laterales del fútbol brasileño en el continente.

En síntesis

Román Gómez firmó con Bahía hasta 2030 tras dejar Estudiantes de La Plata.

Lionel Scaloni observa la liga brasileña para cubrir los puestos de lateral en la Selección.

Giay, Mercado y Bernabei son algunas de las opciones argentinas que militan en clubes de Brasil.