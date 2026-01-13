Alarmas encendidas: Boca confirmó el parte médico de Edinson Cavani, Milton Giménez, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia

Ante su público en La Bombonera, Boca Juniors disputará este miércoles un partido amistoso ante Millonarios desde las 19. Aún sin refuerzos oficializados, el duelo ante los colombianos será la primera presentación del equipo de Claudio Úbeda en el 2026.

Para esto, Sifón entregó la lista de concentrados con 28 nombres, aunque hubo 4 ausencias llamativas en la nómina: Rodrigo Battaglia, Edinson Cavani, Milton Giménez y Carlos Palacios, todos jugadores con buenos minutos en caso de estar al 100%.

Luego de publicar la lista de convocados, el Xeneize compartió también el parte médico de estos cuatro futbolistas y los motivos por los que no estarán disponibles para el amistoso ante Millonarios.

Cavani y Giménez presentan lumbalgia y pubalgia, respectivamente. Palacios padece una sinovitis de rodilla derecha, mientras que a Battaglia lo dejó afuera una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho. Este último caso es el más severo, con el volante ante la chance de perderse los próximos meses.

Los convocados de Boca vs. Millonarios

ARQUEROS : Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García, Sebastián Díaz Robles.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García, Sebastián Díaz Robles. DEFENSORES : Juan Barinaga, Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco, Kevin Zenón, Joaquín Ruiz, Santiago Dalmasso, Agustín Martegani.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco, Kevin Zenón, Joaquín Ruiz, Santiago Dalmasso, Agustín Martegani. DELANTEROS: Exequiel Zeballos, Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Lucas Janson.

El posible 11 de Boca para enfrentar a Millonarios

Claudio Úbeda define su formación en la práctica verpertina del Xeneize. De no mediar inconvenientes, el 11 sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Millonarios, en cambio, iría con: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Alex Moreno, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Mateo García, David Mackalister Silva, Darwin Quintero; Leonardo Castro.

Qué canal pasa Boca vs. Millonarios

El partido se podrá sintonizar a través de Disney + en su pack Premium, así como también por ESPN Premium del pack fútbol.

