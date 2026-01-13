Mientras entrena en Boca, Jabes Saralegui está a punto de irse a otro equipo del fútbol argentino

Se viene un 2026 repleto de compromisos para Boca Juniors y los de Claudio Úbeda trabajan en la pretemporada para estar a la altura. Mientras tanto, la dirigencia se encarga de los movimientos en el plantel, buscando refuerzos y confirmando bajas.

En ese contexto, Jabes Saralegui está a un paso de salir a préstamo por una temporada más. El volante ofensivo fue cedido a Tigre durante el último año y tuvo buenas actuaciones con la camiseta del club de la Zona Norte de Buenos Aires.

En las últimas semanas y hasta este lunes trabajó junto al resto del plantel de Boca, aunque no logró hacerse lugar en la consideración de Úbeda, por lo que saldrá nuevamente cedido. El de 22 años tiene todo arreglado para regresar a Tigre en los próximos días, donde extenderá su estadía.

En esta oportunidad, Boca recibirá un pago por la cesión por un año y se mantendrá la opción de compra por un porcentaje de la ficha de la joya del Xeneize. En las últimas horas, Diego Dabove, DT de Tigre, se había referido al posible regreso de Saralegui.

“Lo de Jabes va bien. Están negociando con Román. Está entrenando en Boca, estamos en contacto con él. Hay que esperar que se cierre todo. Tenemos la tranquilidad de que lo conocemos a Jabes, cuando le toque sumarse es venir y agarra la camiseta. Se va a terminar quedando, es el deseo que tenemos todos, destacó Dabove en charla con DSports.

Los números de Jabes Saralegui en Tigre

En su paso por el Matador, el mediocampista de 22 años disputó un total de 33 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó cuatro asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 2381 minutos en cancha.

