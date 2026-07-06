Tras la salida de Roberto Martínez, la Selección de Portugal apuesta por un DT cercano a Cristiano Ronaldo

A pocas horas de la eliminación en el Mundial, el elenco europeo ya cerró la llegada de un nuevo entrenador.

Se terminó el sueño de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. La Selección de Portugal cayó en octavos de final ante España y quedó eliminada del evento en Estados Unidos, México y Canadá. A los 41 años, el delantero confirmó que era su última participación en la cita.

Junto al ídolo portugués se despidió Roberto Martínez, quien ya había avisado que no iba a renovar su contrato como entrenador del equipo. Lejos de perder tiempo, la Federación Portuguesa de Fútbol ya tiene al reemplazante del DT español.

Según el medio A Bola, la FPF tiene todo arreglado con Jorge Jesús para que tome las riendas de la Selección de Portugal de cara al nuevo proceso que desembocará en el Mundial 2030. Curiosamente, el DT tiene una relación cercana con CR7, justo cuando el Bicho cuelga los botines a nivel internacional.

Es que Jorge Jesús fue el entrenador de Al Nassr, club en el que se desempeña Cristiano Ronaldo, hasta el comienzo de la cita mundialista. Se encuentra libre desde entonces, por lo que todo indica que el acuerdo lleva semanas concretado y ahora, con la salida confirmada de Roberto Martínez, se dio a conocer.

Jorge Jesús será el nuevo DT de Portugal. (Foto: Getty)

Cristiano Ronaldo y un llanto desgarrador tras la derrota

Con la caída ante España, el portugués cerró una destacada carrera a nivel internacional. Fueron 6 participaciones mundialistas con 11 goles y gritos en todas las ediciones que disputó. El cuarto puesto de 2006 fue la mejor actuación colectiva con CR7 en el equipo.

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EL LLANTO DE CRISTIANO RONALDO TRAS QUEDAR ELIMINADO DEL #MundialEnDSPORTS ANTE ESPAÑA 💔🥺#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FwvwRNRNIg — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

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