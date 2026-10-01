Jorge Jesús revelará lo que sucedió con Cristiano Ronaldo tras la fecha FIFA: “Tengo muchos años en el fútbol”

El DT lusitano habló sobre la polémica salida de CR7 en pleno desarrollo de la ventana internacional de septiembre y octubre.

En el día previo al cruce entre Dinamarca y Portugal por la fecha 3 de la Nations League, se desató una enorme polémica en el conjunto lusitano. Es que Cristiano Ronaldo decidió salir de la concentración por motu propio luego de una supuesta discusión con su entrenador, el experimentado Jorge Jesús.

Al tratarse de una figura tan mediática como CR7, el escándalo no tardó en desatarse y fue muy difícil contener los miles de rumores que salieron a la luz. Incluso, el delantero había dejado una versión de los hechos en sus redes sociales, aunque omitió algunos detalles que revelerá cuando la fecha FIFA llegue a su fin.

En esa misma sintonía habló Jorge Jesús. El DT de Portugal rompió el silencio en medio de este escándalo y a minutos de enfrentar a Dinamarca en Copenague. En diálogo con Sport TV, el entrenador lusitano señaló: “Explicaré todo después del último partido. Tengo muchos años en el fútbol y sé que no hice nada que debería haber causado que las cosas fueran diferentes“.

Luego, añadió: “Después del partido contra Noruega, hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de eso“. Para calmar un poco las aguas, el DT expresó: “Nadie puede quitar lo que Cristiano representa. Es un ícono y eso no está en cuestión”.

Por último, el campeón de la Copa Libertadores con Flamengo soltó: “Estoy completamente relajado, completamente tranquilo en mi conciencia con esta situación. Después del partido del domingo podremos hablar de todo”. Un tema picante en la agenda de esta fecha FIFA…

El comunicado con el que Cristiano Ronaldo confirmó su salida de la Selección de Portugal

“Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional y después de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional“, escribió Cristiano en sus redes sociales.

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Y completó: “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos de mi salida de la selección, a la que siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

Las alineaciones de Dinamarca y Portugal

Dinamarca (4-3-3): Mads Hermansen, Joakim Maehle, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Rasmus Kristensen, Mikkel Damsgaard, Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Rasmus Hojlund, Mohamed Daramy, Adam Daghim. DT: Brian Riemer.

Portugal (4-3-3): Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; João Félix, Gonçalo Ramos, Pedro Neto. DT: Jorge Jesus.