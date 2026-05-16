Con un solo título en juego, confirman que Cristiano Ronaldo se queda sin DT en Al Nassr antes del Mundial

En Portugal señalaron que Jorge Jesús ya tiene definida su salida de Arabia Saudita una vez que finalice la temporada. Su equipo acaba de perder una final internacional con Gamba Osaka.

Al Nassr viene de dos golpazos al hilo. El pasado martes tenía la posibilidad de ganar la Saudi Pro League y se le escapó en la última jugada del partido con una jugada insólita, en la que Bento, el arquero brasileño, tuvo una pifia que valió una derrota y que la definición del certamen se pase a la fecha siguiente.

En paralelo, el equipo saudí cayó este sábado en la final de la Liga de Campeones 2 de Asia ante Gamba Osaka, por lo que Cristiano Ronaldo y compañía se perdieron la chance de sumar su primer título internacional y corre riesgo el torneo nacional.

Esta situación límite de Al Nassr ya tiene sus consecuencias en el corto plazo. Por lo pronto, una vez que finalice la temporada, con o sin el título de la Saudi Pro League, su entrenador se irá en la culminación de la misma según trascendió en medios portugueses.

El portal lusitano A Bola anunció que Jorge Jesús se irá de Al Nassr debido a que el técnico cree que es el momento para dejar tierras árabes luego de su paso por Al Hilal y su actual club. El DT portugués, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, ya le ha informado a la directiva del club saudí de su decisión de marcharse tras la finalización del campeonato.

Esto simboliza un cambio de rumbo total para el equipo de Cristiano Ronaldo, que se queda sin entrenador en la previa del Mundial. Cuando regrese de la contienda con su selección en Norteamérica, el Bicho tendrá un nuevo DT para lo que será la próxima temporada.

Jorge Jesús se irá de Al Nassr

Publicidad

En lo que respecta a Jorge Jesús, A Bola señala que ya tiene pautada una reunión en Lisboa con su posible próximo destino: el Fenerbahce de la liga de Turquía. El conjunto de Estambul despidió recientemente al alemán Domenico Tedesco y busca un DT para la temporada 26/27. El portugués podría ser la alternativa, ya que estuvo en dicho club en 2023, antes de que comience su periplo por Arabia Saudita.

Al Nassr, a un paso de ser campeón de Arabia Saudita

Luego de que este sábado se haya completado la jornada doméstica, todo se definirá en la última fecha. El próximo jueves, Al Nassr enfrenta a Demac, al mismo tiempo que Al Hilal visita a Al Fayha para dar a conocer al nuevo dueño del trofeo local. En ese sentido, los de Cristiano Ronaldo tienen dos puntos de ventaja, por lo que dependen de sí mismos para ser campeones de la Saudi Pro League.

Publicidad

En síntesis