Luis Enrique, sobre la comparación entre Lamine Yamal y Lionel Messi: “Quizás en un futuro”

El director técnico de París Saint-Germain dirigió al astro argentino entre 2014 y 2017 durante su estadía en Barcelona.

Pasa el tiempo y cada vez más personas comparan a Lamine Yamal y su tremenda irrupción en el fútbol, con el inmenso legado de Lionel Messi. En ese sentido, esta vez el protagonista que rompió el silencio fue Luis Enrique, una de las principales voces autorizadas a nivel internacional para hacer un análisis sobre el debate que mantiene en vilo al planeta.

Lionel Messi y Lamine Yamal, en la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Cabe recordar que dirigió al argentino de 2014 a 2017, por lo que lo conoce a detalles en el día a día. Además, en medio de este contexto, este martes París Saint-Germain enfrenta a Barcelona por la tercera jornada de la fase inicial de la UEFA Champions League. Por ese motivo, el entrenador fue consultado sobre el chico sensación de España.

Lo cierto es que en la conferencia de prensa protocolar entró en el debate. “Yo creo que Lamine lo está haciendo muy bien y lo que le he escuchado es que él quiere ser Lamine Yamal“, manifestó el director técnico de PSG en primera instancia, enalteciendo al joven crack. De hecho, también agregó: “Está mejorando en todos los aspectos del juego“.

Lionel Messi y Lamine Yamal, en la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta e incluyó al astro rosarino. “Comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con cualquier otro jugador…“, deslizó el entrenador en una clara y evidente preferencia por el argentino. “Ahí no va a ganar nadie“, sentenció Luis Enrique, no conforme con la declaración que hizo inmediatamente antes.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Quizás en un futuro podamos hablar“, soltó, descartando que sea una discusión para la actualidad. “Ahora mismo creo que es muy inteligente, quiere ser la mejor versión de Lamine. Pero mejor no compararse a Leo Messi“, culminó el relato del DT de PSG.

🗣️ "COMPARAR AL MEJOR JUGADOR DE TODOS LOS TIEMPOS, LEO MESSI, CON CUALQUIER OTRO JUGADOR… AHÍ NO VA A GANAR NADIE"



🎙️ Luis Enrique se refirió a las comparaciones entre Lamine Yamal y el astro argentino y fue contundente. pic.twitter.com/3j4B2YhOVP — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2026

Pedri también habló de Messi y Lamine Yamal

Pedri también rompió el silencio en la conferencia de prensa protocolar previa a un partido. “Es un jugador que disfruta cuando le llegan balones para poder regatear, hacer goles o asistir“, analizó sobre Lamine Yamal, a modo de análisis. Además, añadió: “Para mí, hoy es el mejor jugador del mundo. Tenemos que ayudarlo para que esté tranquilo y que disfrute“.

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Y aportó: “Marca mucho la diferencia“. Sin embargo, hizo una importante aclaración y sentenció: “No se tiene que fijar en nadie. Si se fija en Leo, es complicado medirte contra el mejor de la historia…”. Por último pero no menos destacado, el mediocampista también aseguró: “Tiene que hacer su carrera, estar tranquilo y las cosas le van a llegar“.