Cristiano Ronaldo marcó en el triunfo de Al Nassr y se alejó de Messi en la lucha por ser el máximo goleador de la historia

Cristiano Ronaldo le dio el triunfo a su equipo, Al Nassr, ante Al Shabab por la fecha 7 de la Liga Profesional Saudí. El portugués marcó de penal el 2-1 definitivo de un emotivo partido, que se definió en el final por el penal errado del marroquí Abderrazak Hamdallah, que le hubiese dado el empate a su equipo. Gracias a su gol, el ‘Bicho’ se alejó de Lionel Messi en la lucha por ser el máximo goleador de la historia del fútbol mundial.

Al Nassr consiguió un triunfo muy sufrido ante uno de los equipos más complicados del fútbol saudí. Es que Al Shabab cuenta con figuras internacionales como Yannick Carrasco y Giacomo Bonaventura. Sin embargo, las figuras europeas le dieron el triunfo al equipo de Stefano Pioli.

Cristiano Ronaldo marcó el 2-1 definitivo al minuto 97 de juego, luego de que un gol en contra de Ali Al Hassan había decretado el 1-1 para Al Shabab. El marcador lo abrió el francés Aymeric Laporte para Al Nassr.

Con su tanto, Cristiano Ronaldo llegó a los 907 tantos, por lo que le saca 61 de diferencia a Lionel Messi, quien aún debe jugar este fin de semana con el Inter Miami por la MLS (ante New England Revolution por la última fecha de la fase regular).

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi en su carrera?

Por ahora, Lionel Messi lleva convertidos 846 goles en su carrera de casi 20 años. Eso lo convierte en el segundo máximo goleador en la historia del fútbol mundial. Sus números se dividen de la siguiente manera:

672 goles en Barcelona

32 goles en PSG

111 goles en la Selección Argentina

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera?

Por su parte, Cristiano Ronaldo lleva 907 goles marcados en su carrera y es el máximo goleador histórico del fútbol mundial. Le saca una diferencia de 62 tantos al crack argentino. Sus estadísticas se dividen de la siguiente forma:

450 goles en Real Madrid

145 goles en Manchester United

101 goles en Juventus

73 goles en Al Nassr

5 goles en Sporting CP

133 goles en la Selección de Portugal

Además, gracias a estos datos, es posible distinguir que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador a nivel selecciones, ya que nadie marcó más tantos que él. Messi está a 23 anotaciones de alcanzarlo.

La tabla de goleadores históricos del fútbol mundial

Cristiano Ronaldo: 907 goles Lionel Messi: 846 goles Josef Bican: 805 goles Pelé: 757 goles Romario: 745 goles Gerd Müller: 735 goles Ferenc Puskas: 704 goles Robert Lewandowski: 664 goles Jimmy Jones: 647 goles Eusébio: 621 goles

La polémica por los 6 goles que FIFA no le cuenta a Cristiano Ronaldo

Existe una polémica en torno a la cantidad de goles oficiales que tiene Cristiano Ronaldo. Es que hay seis goles suyos que generan discordia, ya que no serían contabilizados por la FIFA. ¿Por qué? Se trata de los tantos que marcó en la Copa de Campeones Árabes donde fue campeón con Al Nassr en 2023.

Este torneo lo organiza la Unión de Asociaciones de fútbol árabes (UAFA), una organización que no está reconocida por FIFA como miembro. Por lo tanto, el máximo organismo mundial no toma este torneo como oficial. Eso provoca que Cristiano Ronaldo pase a tener 901 goles.

Además, como si esto no fuera todo, si la FIFA no contabiliza este torneo, significaría que Cristiano no tendría títulos aún con Al Nassr desde que llegó en enero de 2023.