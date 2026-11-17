Ucrania y Georgia se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ucrania recibe a Georgia este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega con el envión que esperaba en esta Liga de Naciones, pero solo uno puede seguir soñando con meterse entre los mejores del grupo. Ucrania necesita cortar la racha negativa que arrastra hace tres fechas y Georgia no tiene margen de error si quiere mantener alguna chance.

La jornada 6 ya no deja mucho lugar para el cálculo: ambos equipos están fuera de los puestos de clasificación directa y el que pierda esta noche prácticamente se queda sin margen para el resto del certamen.

La actualidad de ambos equipos

Ucrania llegó a esta fecha con el peor de los escenarios posibles: tres derrotas seguidas, la última de visitante ante Irlanda del Norte, que la dejaron 39na con apenas 4 puntos en cinco presentaciones. El equipo necesita revertir una imagen que viene golpeada y que lo tiene lejos de los lugares que buscaba a esta altura del torneo.

Georgia tampoco atraviesa un buen momento: cayó 0-2 como local ante Hungría en la última fecha y solo pudo sumar un empate sin goles en los tres partidos previos. Con 2 puntos y el puesto 47 entre 54 equipos, la visita llega con la necesidad urgente de encontrar una victoria que hace rato se le escapa.

El historial entre Ucrania y Georgia

El historial es ampliamente favorable a Ucrania, que ganó 7 de los 12 cruces y nunca perdió frente a Georgia, que no logró ninguna victoria en la serie. Hubo 5 empates y la diferencia de gol también lo respalda, con 18 goles a favor contra 7 en contra. El antecedente más reciente, en septiembre pasado, terminó igualado sin goles, y los últimos encuentros muestran una paridad mayor a la que indica la historia completa.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Georgia vs. Ucrania 0-0 UEFA Nations League 16/11/2024 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA Nations League 11/10/2024 Ucrania vs. Georgia 1-0 UEFA Nations League 09/06/2015 Georgia vs. Ucrania 1-2 Friendlies 08/09/2007 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 06/09/2006 Ucrania vs. Georgia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 03/09/2005 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 13/10/2004 Ucrania vs. Georgia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 16/04/2002 Ucrania vs. Georgia 2-1 Friendlies 13/02/2001 Georgia vs. Ucrania 0-0 Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis